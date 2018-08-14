Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia принимали на Дальнем Востоке. Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет прошли на Сахалине.

Нынешние соревнования стали уже шестыми по счёту, организованными Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International, девиз которого - «Делай мир лучше силой своего мастерства!».

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в нашей стране соревнования профессионального мастерства по стандартам международного некоммерческого движения WorldSkills International, в этом году их принимала столица Сахалинской области - Южно-Сахалинск. Одной из 63 компетенций, в которых показывали своё мастерство участники, стала туристическая отрасль.

На Сахалине придают большое внимание туризму как одному из стратегических направлений развития экономики региона. Ведь туристическая отрасль не только ведет за собой другие сектора экономики (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, культуру), но и помогает привлечению инвестиций.

В рамках пресс-тура, организованного Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», журналистам, прибывшим на это масштабное мероприятие, показали один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов Дальнего Востока – «Горный воздух».





На одном из ярусов горнолыжки журналистов, добравшихся туда на современном гондольно-кресельном канатном подъемнике, уже ожидал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Артем Подшивалов. В прошлом сам мастер спорта по самбо с удовольствием ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что собой представляет сегодня «Горный воздух» в частности и как в целом развивается туристическая отрасль области.





Артем Владимирович рассказал, что нынешний сезон стал рекордным с момента функционирования ГК «Горный воздух». Посещаемость туристами увеличилась практически на 30 %. Это в основном гости с Дальнего Востока, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Корея. Кроме того, это гости и из Санкт-Петербурга, Москвы и из центральных регионов Российской Федерации. В этом, как и в прошлом году, действуют существенные скидки на билеты – федеральное субсидирование перевозок, в том числе горнолыжного инвентаря и оборудования.





Кроме того, как сообщил г-н Подшивалов, в этом году запланировано примерно такое же увеличение турпотока, которое было получено по отношению к прошлому году. Это стало бы хорошим показателем для отрасли региона. На курорте продолжается строительство дополнительных гостиничных комплексов, комплексов шале, парковочных стоянок для автотранспорта (будет создано порядка 1200 машиномест). В нынешнем году также запланирована сдача объездной дороги, которая разгрузит поток рядом с «Горным воздухом». В стадии завершения строительства находится и здание входной группы, что поможет большему количеству гостей комфортно и без суеты получать инвентарь, экипировку в аренду.





Стоит отметить, что строительство инфраструктуры ведется за счет областного бюджета. Этот спортивно-туристический комплекс - не только горнолыжная база, но и большой инвестиционный проект, имеющий статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) с соответствующими налоговыми льготами. По данным замминистра, к 2021 году инвестиции сюда должны составить порядка 10 с небольшим миллиардов рублей.





На текущий период порядка 4,5 миллиардов рублей областных средств уже вложено. Резиденты ТОСЭР строят здесь не только гостиницы и места расположения для гостей, но и бальнеологический комплекс с японскими банями – онсен. Все частные инвесторы получают налоговые преференции, для них предусмотрен особый режим контроля. Также, по словам замминистра, правительство Сахалинской области оказывает дополнительные меры поддержки в виде возврата части затрат на капитальные вложения. Все это серьезно стимулирует бизнес активно вести здесь свою деятельность.





Говорить о налоговой отдаче от объектов, завершенных строительством, пока рано, признался Артем Владимирович, но экономические подсчеты дают оптимистичные прогнозы. После завершения всех строек резидентов консолидированный бюджет Сахалинской области может рассчитывать на порядка полумиллиарда налоговых и иных отчислений.





Досье «Золотого Рога»

Уникальное расположение комплекса в центре Южно-Сахалинска позволяет гостям буквально за несколько минут оказаться в мире зимних видов спорта. Высота склонов горы Большевик – 602 метра. База включает в себя 16 трасс различного уровня сложности, в том числе 5 сертифицированы для международных соревнований. Три зоны катания: для новичков и профессионалов. Общая длина трасс – более 25 км. Одна гондольно-кресельная канатная дорога, два кресельных и один бугельный подъемник. «Горный воздух» оборудован современными системами оснежения – 73 снежных ружья и 2 снежные пушки; системой дополнительного освещения. Все гостиницы находятся в непосредственной близости от курорта (42 гостиницы с единовременной вместимостью 2665 человек).

Напомним, в мае на Сахалине приступили к формированию туристического кластера. Меморандум подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, СТК "Горный воздух", авиакомпании "Аврора" и Сахалинского государственного университета.

По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.

Исполняющий обязанности ректора Сахалинского университета Олег Фёдоров отметил тогда, что учебное заведение обеспечит подготовку специалистов в области сервиса на транспорте и в сфере сервиса и туризма. А имея серьезный опыт подготовки волонтеров к WorldSkills и первым Международным спортивным играм «Дети Азии» - добровольцев для всего туристического кластера.





Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.