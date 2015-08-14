В конгрессе рыбаков примут участие около 300 человек

Мероприятие соберет около 300 участников со всего мира. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов администрации края, ожидается большое представительство из других стран.

Свое участие в конгрессе рыбаков уже подтвердили делегации из Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, США и Японии. На данный момент организаторы ведут переговоры с потенциальными участниками и из других стран, так что «список флагов» Х конгресса рыбаков еще может увеличиться.

Напомним, мероприятие состоится 27-28 августа 2015 года. В этом году главной темой конгресса станет «Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования». В рамках конгресса также пройдут круглые столы на тему: «Использование водных биологических ресурсов: экономические, экологические и социальные аспекты» и «Свободный порт Владивосток - новая перспектива рыбной отрасли».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.