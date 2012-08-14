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В России осенью подорожает хлеб

14 Августа 2012, 17:57 | Дальний Восток

Осенью в России подорожает хлеб. По разным оценкам, повышение цены может составить от 5% до 15% (или от рубля до трех).

Не так уж много, на первый взгляд. Но загвоздка в том, что увеличение стоимости основного продукта в рационе россиян обычно служит сигналом для разгона продовольственной инфляции в целом. Некоторые товары, (например, мясо) дорожают по объективным причинам (скот кормят фуражным зерном), другие – просто за компанию. Там рубль, здесь два, и в результате набегает достаточно ощутимая сумма.

По оценкам исполнительного директора аналитического центра «Совэкон» Андрея СИЗОВА, по итогам года продовольственная инфляция в России может составить 9-11%. Это ниже, чем в печально памятном засушливом 2010 г. (правда, всего на пару процентов), зато в два раза выше, чем в прошлом. За первое полугодие 2012 г. рост цен на продовольствие уже достиг 5,8%. Другие эксперты настроены еще критичней, предсказывая годовые показатели инфляции на уровне 15% и более.

Виной всему засуха, разгулявшаяся по всему миру, в том числе в США. В результате повсеместно снижаются прогнозы на урожаи и повышаются цены на зерно.

Но не зерном единым питается инфляция. Некстати в сложившихся обстоятельствах пришлось июльское повышение тарифов на коммунальные услуги.

Правительство в лице вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА пообещало не допустить резких скачков цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции. Но плавного роста не избежать: цены растут во всем мире, и российский рынок не изолирован от глобального зернового рынка. В определенной степени в России этот рост спекулятивный, основанный не столько на реальных фактах, сколько на слухах и противоречивых прогнозах. Да и сами по себе инфляционные ожидания – а они у нас традиционно высоки – подталкивают цены вверх.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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