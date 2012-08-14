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Власти хотят снизить ставку по ипотеке до 5-6 процентов
Российские власти ставят перед собой цель сделать жилье более доступным. В планах правительства - понизить ставку ипотечного кредитования до 5-6%. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Омске, передает ИТАР-ТАСС.
Глава кабмина посетил Омск в рамках трехдневной поездки по Сибири. На городском вокзале он провел встречу с работниками железнодорожного транспорта. «Мы ставим себе цель выйти на такой уровень, когда в среднем по стране можно будет получить ипотеку за 5-6% годовых. Это будет ставка по силам практически любой семье, которая зарабатывает деньги», - сказал глава правительства.
Дмитрий Медведев отметил, что в различных регионах ипотечная ставка варьируется от 13 до 17% годовых, называя эти показатели «абсолютно неподъемными». «В этом году, как и в прошлом, у нас значительно более низкая ипотечная ставка, потому что стала более низкой инфляция, поэтому мы будем и дальше снижать инфляцию путем различного рода макроэкономических мер, и вместе с ней будет опускаться общая ипотечная ставка», - заявил премьер.
«Золотой Рог».
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