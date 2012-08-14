Из мобильного рабства планируют отпустить бесплатно

14 августа, ZRPRESS. В Министерстве связи и массовых коммуникаций считают несправедливым брать деньги за перенос телефонного номера от одного оператора мобильной связи к другому. Об этом "Российской газете" сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что отмена мобильного рабства может оказаться для россиян платной услугой, сообщает «Ytro.Ru».

Как объяснили в ведомстве, основная причина, по которой у абонента возникает желание сменить оператора, - неудовлетворенность качеством предоставляемых услуг, так что плата за перенос номера взиматься не должна. Власти надеются, что создание возможности бесплатного перехода к другому оператору мобильной связи поспособствует усилению конкуренции и, соответственно, повышению качества услуг.

Отметим, что в самом законопроекте нет пункта о переносе номера на безвозмездной основе. Минсвязи и массовых коммуникаций разрабатывает правила оказания подвижной связи, в которых будет установлен нулевой тариф за новую услугу.

Ожидается, что проект поправок в закон "О связи" вступит в силу с января 2014 года. Пока не известно, будет у абонентов возможность переходить от одного оператора к другому только в рамках одного региона или по всей России тоже. Также открыт вопрос, как часто можно пользоваться услугой по переносу номера. По словам представителя министерства, эти вопросы до сих пор обсуждаются.

Если для абонентов услуга по переходу к другому оператору мобильной связи может, действительно, оказаться бесплатной, то сотовым компаниям придется серьезно раскошелиться - внедрение инноваций оценивается в 12 млрд рублей. По мнению специалистов, для сокращения затрат операторы могут пойти на временное повышение тарифов.

Чтобы реализовать услугу, планируется создать единую базу данных переносимых номеров. Это позволит операторам не запрашивать разрешения у госорганов для передачи номера другой компании, предоставляющей услуги мобильной связи. По мнению специалистов, создание базы данных может обойтись в 300 млн руб., еще 30 млн руб. будет уходить на ее ежегодное содержание.

Напомним, возможность сохранять номер при смене сотового оператора поручил проработать еще в апреле Дмитрий Медведев, на тот момент занимающий пост президента России. В 70 странах мира подобная услуга уже введена. В частности, в Великобритании и Нидерландах перенос номера доступен жителям с 1999 года.

«Золотой Рог».