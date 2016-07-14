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К приморцам возвращается "советская" сельдь иваси

14 Июля 2016, 09:03 | Дальний Восток

На столы россиян возвращается сельдь иваси — хорошо памятная тем, кто жил в советские времена. Вылова этой сельди не было почти 25 лет, поскольку ее запасы истощились, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил замминистра сельского хозяйства  РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, в этом году после изучения запасов иваси и скумбрии начнется вылов этих объектов. По его словам, основные подходы этой рыбы будут в районе Курильских островов.

"Сейчас уже получены заявки на вылов иваси и скумбрии от 18 судов", — сообщил Шестаков.

Путина начнется в конце августа или в сентябре. По словам главы Росрыболовства, для того, чтобы поддержать рыбаков, в район промысла отправляется научно-исследовательское судно.

"Оно будет не только вести научные исследования, но, по сути, направлять рыбаков на промышленные  скопления рыбы, — отметил Шестаков. — Фактически мы возрождаем промразведку".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рыбодобыча  квота  сельдь  росрыболовства  иваси  скумбрия 



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Комментарии

  • Псевдоним12:44, 14.07.2016#

    Никакого запрета на лов иваси не было. Просто её самой не было и ловить было нечего.

  • andacuiglica17:23, 14.07.2016#

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