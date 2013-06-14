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Дальневосточная горбуша вытесняет с рынка норвежскую семгу

14 Июня 2013, 10:37 | Дальний Восток

Отечественная продукция - горбуша, кета и нерка - вытесняет импортную семгу и форель (прежде всего из Норвегии) с российского рынка на фоне роста мировых цен и активной лососевой путины на Дальнем Востоке.

«Мировые цены на семгу и форель из Норвегии, а также на форель из Чили значительно выросли, несмотря на нестабильный спрос на эти виды рыб в течение начала текущего года», - сказал «Интерфаксу» руководитель аналитической службы информационного агентства по рыболовству при Росрыболовстве Тимур МИТУПОВ.

Оптовые цены на охлажденную норвежскую семгу в центральном регионе РФ достигли исторического максимума в 345-360 рублей за килограмм. При этом цены на горбушу начинались от 55 рублей за килограмм, на кету - от 65 рублей, на нерку - от 115 рублей за килограмм.

По прогнозу эксперта, во втором полугодии 2013 года возможно некоторое снижение мировых цен на семгу и форель во время осуществления экспортных поставок из Норвегии и Чили, однако общий объем импорта на российском рынке останется небольшим. «Основной проблемой являются наличие морской вши, которая оказывает негативное влияние на рыбу и снижает ее рост, а также действия Россельхознадзора по противодействию нарушениям ветеринарно-санитарных требований РФ и Таможенного союза со стороны иностранных производителей», - отметил Тимур Митупов.

Рост цен на корма и других сопутствующих расходов также способствует увеличению затрат на производство. «Следовательно, можно предположить, что отпускные цены вряд ли сильно снизятся», - считает эксперт.

В то же время в РФ набирает обороты лососевая путина на Дальнем Востоке, уже выловлено более 1 тыс. тонн рыбы. Прогноз вылова в 2013 году составляет 315 тыс. тонн.

Поставки норвежской семги на российский рынок в апреле сократились на 19,6%, до 8,429 тыс. тонн, форели - на 16,2%, до 2,334 тыс. тонн. При этом средние цены за килограмм норвежской семги увеличились на 43,4%, форели - на 51,1%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: рыбная отрасль  импорт  путина  росрыболовство  Россельхознадзор 



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Комментарии

  • Ну-ну12:07, 14.06.2013#

    Кроме того норвежская рыба выращена искуственно и представляет сомнительную пищевую ценность. Хотя курятину мы тоже едим с птицефабрик.

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