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В России появится сеть агентств элитной недвижимости
До 40 агентств элитной недвижимости минимум в 20 субъектах РФ планирует открыть за три года генеральный франчайзи Alliance De Luxe в России - компания «Де Люкс Альянс».
Сеть региональных агентств будет работать на базе трех ключевых услуг: поиск по запросу (executive search), междугородний и международный размен. Последние две разновидности сделок подразумевают смену места жительства клиента путем продажи его недвижимости и параллельной покупки нового жилья в другом регионе или даже стране.
«В городах, где недостает относительно дорогих объектов недвижимости и не отмечен в достаточном объеме соответствующий спрос, несомненно, обнаружится тяга населения к перемене мест», - считает генеральный директор Vesco Group и компании «Де Люкс Альянс» Вячеслав ШИРЯЕВ. Эксперт объясняет, что вырученные от продажи имеющихся квадратных метров деньги вкупе с накопленными сбережениями клиенты будут инвестировать в более благоприятный климат, социально-экономическую среду или банальную эмиграцию. «Рост подобных настроений очевиден. В регионах также есть интерес людей к чисто инвестиционным заграничным покупкам, и это при почти полном отсутствии соответствующей инфраструктуры», - отмечает он.
В компании объясняют, что в крупных городах, в первую очередь «миллионниках», уже сформировался полноценный рынок элитных квартир и загородных домов, встречаются охраняемые коттеджные поселки, а также клубные дома по проектам именитых архитекторов, сообщает РБК-Недвижимость.
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