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В России полтора миллиона безработных: это много или мало?
По данным Минздравсоцразвития России, на 1 июня 2011 года численность официально зарегистрированных безработных составляет 1 522 490 человек.
Минздравсоцразвития России продолжает мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращении численности или штата работников, представляемой работодателями.
Получена информация о высвобождении работников 103 762 организаций из всех регионов Российской Федерации.
В период с 18 мая по 1 июня 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% (или 38 267 человек) и по состоянию на 1 июня составила 1 522 490 человек.
За отчетный период численность безработных граждан снизилась в 76 регионах России. Максимальное снижение отмечено в Республике Тыва, Чувашской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской и Астраханской областях.
Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, отмечен в 6 регионах – в республиках Калмыкия и Мордовия, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Приморском крае. В Амурской области численность безработных граждан за отчетный период не изменилась.
С начала октября 2008 года общая численность уволенных работников достигла 1 755 683 человек. Из числа уволенных 529 262 человека было трудоустроено, в том числе 281 500 – в прежней организации.
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