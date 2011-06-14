Сладкий импорт подорожал

Российское правительство сроком на 3 года установило специальную защитную пошлину на импорт карамели в страну в размере $294,1 за тонну. С предложением о введении таких антидемпинговых мер Минпромторг выступил еще в прошлогоднем ноябре.

Постановление о введении пошлины было подписано 3 июня и вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Пошлина не распространяется на карамель из Белоруссии и Казахстана, а также на страны, пользующиеся национальной системой преференций (за исключением Китая и Турции).

Сейчас пошлина на леденцовую карамель составляет 20% от стоимости товара, но не менее 0,25 евро за кг, леденцовую карамель с какао - 20%, но не менее 0,6 евро за 1 кг.

По данным министерства, основными поставщиками карамели в РФ являются Украина, Китай, Германия и Польша.

В прошлогоднем ноябре Минпромторг выступил с предложением о введении антидемпинговой пошлины на ввоз в Россию карамели. Тогда же была определена и утвержденная теперь ставка пошлины в размере $294,1 за тонну, сообщает «Финмаркет».