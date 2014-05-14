"Аэрофлот" в апреле задержал 140 рейсов, "Трансаэро" - 104

Лидеры рынка не во всем пунктуальны

ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в апреле 2014 года выполнило 140 рейсов с задержкой, что составляет 0,95% от общего числа выполненных рейсов. При этом из них 27 рейсов были задержаны не менее чем на 6 часов.

Авиакомпания "Трансаэро" в апреле выполнила 104 рейса с задержкой, что составляет 1,84% от общего числа рейсов авиакомпании в этом месяце. Из них 28 рейсов вылетели с задержкой от 6 часов и выше.

У авиакомпании "Сибирь" (бренд S7) в апреле было 53 задержанных рейса, что составляет 0,94% от общего числа полетов. Из них 13 рейсов были задержаны на 6 часов и выше.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPESS.RU, Владивосток