На Дальний Восток туристов завлекают танцами с бубном

Дальний Восток богат не только потрясающей природой, что обескураживает даже самых бывалых путешественников, но и щедр на различные события, будь то фестивали, национальные обрядовые праздники или спортивные турниры международного уровня…

Причем они проходят круглогодично, а потому совершать свои личные открытия на событийной туристской карте региона можно в любое время года.

Под бубны шаманов…

Самым, пожалуй, зрелищным и богатым на впечатления сегментом событийного туризма являются национальные обрядовые праздники, коими могут похвастаться все без исключения субъекты Дальнего Востока. Этнический потенциал региона настолько колоритен и высок, что может стать самой сильной стороной внутреннего и въездного туризма. Остановимся лишь на некоторых событийных поводах.

Так, в первое воскресенье июня на Камчатке пройдет национальный праздник День первой рыбы. Так аборигены встречали первого лосося в местных реках. Помимо собственно обряда в программе праздника обширная концертная программа эвенкских коллективов, конкурсы, игры, показ национальных костюмов и причесок. При этом все желающие могут отведать свежесваренной ароматной ухи. Праздник проходит как в Петропавловске-Камчатском, так и в других городах и селах края.

Следом - 7-8 июня - здесь же состоится обрядовый праздник вскрытия реки «Каврал» (так на ительменском звучит Ковран). В 2012 году он был восстановлен по описаниям ученого-путешественника Владимира АРСЕНЬЕВА. На восходе солнца в устье Коврана происходит обряд «подношение реке». Старейший житель входит в реку с возгласом: «Тлэ, клих! (Возьми, река!)» - и опускает в воду подношение - кусочек хлеба на березовой коре, - после чего все желающие преподносят свои дары реке, чтобы ее запасы не иссякали…

На Сахалине тем временем отмечают похожий праздник «Кормление духа – хозяина моря». В Приморье - во второй декаде августа - в таежном селе Красный Яр пройдет День удэгейской культуры, а 31 августа под Уссурийском - Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».

Те, кому не терпится летом отметить Новый год, могут сделать это по эвенкскому календарю – во время камчатского обрядового Нургенека - либо по-якутски, на удивительном во всех смыслах, культовом и очень масштабном национальном празднике ЫсыахТуймаады. По традиции он пройдет на всей территории республики в конце первого летнего месяца, в т.ч. 28-29 июня - в Якутске.

В первое воскресенье ноября обрядовый праздник «Хололо» проводят камчатские коряки. Он приурочен к окончанию летнего промыслового сезона и выражает благодарность природе за ее щедрые речные, лесные и морские дары. Согласно поверью, главными гостями на нем являются убитые охотником нерпы. Коряки верили: если задобрить их души, то в следующем году они приведут с собой своих собратьев. Гости пробуют оригинальные корякские блюда из мяса и рыбы, звучат сольные песни, проходят древние обряды, женщины соревнуются в танцах, а мужчины - в силе, ловкости и удали.

В ноябре на Камчатке проходит и национальный праздник «Ололо». По традиции обряд совершается в доме старейших жителей села. Хозяйка готовит траву лаутэн для раздачи гостям, хозяин - «дерево удачи». Во время обряда жертвоприношения траву кладут в огонь, перечисляя зверей, убитых охотниками, и называя их имена. Хозяйка раздает всем лаутэн с возгласом «Оло-ло! Оло-ло!» и приглашает отведать специальное блюдо. А хозяин поет, аккомпанируя себе на бубне и вовлекая гостей в пляс… Также в рамках праздника проходят конкурсы на лучшее исполнение родовых мелодий, конкурс национального танца среди семейных ансамблей и обязательно - общий обед на все село.

А вот зимой один из самых ярких обрядовых праздников проходит в Якутии. 1 декабря стартует фестиваль «Зима начинается с Якутии». Три года назад, учитывая культурные традиции коренных народов Севера, был создан новый сказочный образ Зимы. С тех пор русский Дед Мороз ежегодно совершает традиционный визит к якутскому Властелину холода Чыысхаану и Зиме в столичную резиденцию - Царство вечной мерзлоты - за символом холода.

Дальневосточные фестивали: музыка, мода, кино и… бриллианты

Набирают обороты и фестивальные традиции региона. Так, во Владивостоке уже в мае во второй раз пройдет своеобразный «фестиваль» - Международная неделя моды и стиля PacificStyleWeek.

В Хабаровске с 28 мая по 2 июня состоится II Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», в котором примут участие известные военные духовые оркестры России, Китая, Северной и Южной Кореи, США и Японии. А 12 июня здесь же пройдет «Карагод» - Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае.

Во Владивостоке с 29 по 31 августа ожидается II Международный музыкальный фестиваль V-ROX: гибрид открытых выступлений, музыкальной бизнес-конференции и творческой лаборатории.

А на Сахалине в сентябре пройдут сразу два международных фестиваля - военных оркестров и национальных культур «Содружество - Дальний Восток».

Камчатский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» уже вошел в национальный календарь событий, интересных для туристов. В этом году он пройдет уже в 11-й раз.

Международный фестиваль еврейской культуры и искусства тоже давно перешагнул рамки региона. В это время Биробиджан превращается в эпицентр выставок, экспозиций, музыкально-поэтических гостиных, вернисажей, спектаклей и др. Его участники представляют Израиль, Австрию, КНР, Южную Корею, Германию и т.д. Съезжается много гостей из России и зарубежья. В этом году он совпадает с празднованием 80-летнего юбилея ЕАО и обещает стать особенно грандиозным. Фестиваль пройдет с 4 по 7 сентября.

А в Якутии примерно в то же время состоится… «Фестиваль бриллиантов». С 1 по 7 сентября в крупнейшей в России алмазоносной провинции вновь пройдет «Бриллиантовая неделя». Международные аукционы алмазов и бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий (специальные предложения и акции для гостей!) и настоящий Бриллиантовый бал с участием звезд эстрады, оперы и балета!

Кроме того, регион может похвастаться сразу несколькими кинофестивалями. Так, XII Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет с 6 по по 14 сентября в Благовещенске. Во Владивостоке с 13 по 19 сентября - так же 12-й по счету Международный фестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». А в апреле будущего года можно запланировать и посещение IV Сахалинского международного фестиваля «Край света».

Для удачливых и отважных

Следующая череда мероприятий – для активных, веселых и ловких путешественников. В Хабаровске уже не первый год в феврале проходит фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка», причем носит уже международный характер. А во Владивостоке в это же время - фестиваль «Народная рыбалка». В нынешнем году он побил рекорд по количеству участников. За главный приз боролись 487 рыбаков из всех субъектов региона, с Байкала и Сибири.

На Камчатке ежегодно в марте проходит гонка на собачьих упряжках «Берингия», сопровождающаяся выступлениями фольклорных ансамблей, выставками прикладного творчества и множеством развлекательных мероприятий. А также День оленевода. В рамках праздника проходят гонки на оленьих упряжках, турниры по национальной борьбе народов Севера и первенство по Северному многоборью, участники которого проходят пять испытаний: бег с палкой на 2 км по пересеченной местности, метание топорика и чаута, тройной национальный прыжок и прыжок через нарту.

В Якутии в это время также проходит праздник оленеводов - Фестиваль Уктывун. Этот фееричный культовый праздник эвенков включает детские гонки на оленьих упряжках, Игры народов Севера для взрослых, зажигательные концерты творческих коллективов и конкурсы национальной одежды, охотничьего снаряжения и утвари.

Для самых отважных - экстремальный ралли-рейд до самой холодной точки на Земле. Он входит в событийный тур «Путешествие на Полюс Холода» - уникальный якутский туристский проект в силу насыщенности историко-культурным и этническим колоритом и впечатляющих масштабов территорий, подлежащих прохождению и изучению участниками.

Отдых на скорости

И наконец, о спортивных событиях, способных привлечь гостей в регион. На Камчатке, например, с 19 по 22 июня на вулкане Вилючинском пройдет Чемпионат Дальневосточного федерального округа по сноуборду в категорияхбиг-эйр, параллельный слалом–гигант, сноуборд-кросс и т.д. В соревнованиях примут участие около сотни спортсменов из Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, а также сборная команда России из Москвы.

Во Владивостоке в июне пройдет Кубок Азии по восточным боевым единоборствам (кудо), а в июле - Международный турнир по бадминтону RussianOpenGranPrix 2014 и очень зрелищная Международная регата по гребле на лодках класса «Дракон» на «Кубок Губернатора Приморского края 2014».

В августе на Камчатке пройдет этап Кубка России по скайранингу. А в Приморье ожидается целая серия гоночных состязаний.

Полный обзор туристического потенциала Дальнего Востока читайте в майском номере журнала «Дальневосточный капитал».

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.