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В ТОП-100 лучших работодателей РФ вошла лишь одна дальневосточная компания

14 Марта 2016, 14:00 | Дальний Восток

HeadHunter и «РБК» опубликовали шестой ежегодный Рейтинг работодателей России. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в ТОП-100 попал только один лизингодатель - «Сименс Финанс».

Компания стала и единственным представителем Дальнего Востока в списке.

По данным HeadHunter, участники рейтинга предоставляют лучшие условия для работы. Места присваивались в соответствии с количеством баллов на каждом из трёх этапов исследования:

1. Внешняя оценка: соискатели выбирают, где хотели бы работать (методология одобрена ВЦИОМ).

2. Оценка эффективности HR-функции на основе анкеты HeadHunter и PricewaterhouseCoopers Russia B.V.

3. Исследование по параметрам: удовлетворенность, лояльность, поддержка инициативы.

Напомним, история «Сименс Финанс» - уникальный пример, когда лизинговый оператор из Приморья достиг федерального уровня и вошёл в состав международного концерна. По предварительным данным RAEX (Эксперт РА) за 2015, «Сименс Финанс» уже входит в ТОП-5 крупнейших лизингодателей страны. В России открыто 22 представительства, при этом головной офис компании по-прежнему находится во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Сименс Финанс  работодатель  рбк  hh 



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Комментарии

  • Нюра09:16, 15.03.2016#

    Что за навязчивая реклама. Второй день эта "новость" мелькает. Никто не идет работать? вакансии открытые висят месяцами. Сразу видно уровень компании

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