У «Сухого» - третье место на мировом рынке

Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) публикует очередной прогноз поставок новых многофункциональных истребителей. Согласно оценке ЦАМТО, доля самолетов марки Су в стоимостном объеме мирового экспорта в 2012-2015 гг. составит 15,2%, а в количественном отношении – 19,9%. В целом объем мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в период 2012-2015 гг. прогнозируется в объеме 548 ед. на сумму $35,77 млрд.

По расчетам ЦАМТО, объем экспорта новых истребителей в 2012-2015 гг. у лидеров рынка – компаний «Сухой», «Локхид Мартин» (США) и «Ченгду» (Китай) будет практически одинаковым. Поставки «Сухого» прогнозируются на уровне 109 самолетов, «Локхид Мартин» (F-16, F-35) – 110, «Ченгду» (J-7, JF-17) – 112. По стоимостному параметру в период 2012-2015 гг. компания «Сухой» с объемом $5,45 млрд занимает третье место, уступая «Локхид Мартин» ($9,13 млрд) и консорциуму «Еврофайтер» ($5,91 млрд).

В целом в период 2008-2015 гг. компания «Сухой» займет, по прогнозу ЦАМТО, первое место по количественному показателю экспорта новых истребителей – 280 машин. «Локхид Мартин» с объемом 223 ед. – на второй позиции, замыкает тройку лидеров «Ченгду» – 179 ед. По стоимостному объему в период 2008-2015 гг. компания «Сухой» с объемом 12,73 млрд занимает третье место, уступая «Локхид Мартин» ($15,65 млрд) и «Боингу» ($13,3 млрд).

В пресс-службе компании «Сухой» пояснили, что при подсчете рынка новых истребителей учтены поставки только новых машин по уже заключенным контрактам, лицензионные программы, а также планируемые поставки по заявленным программам, переговоры по которым находятся на продвинутой стадии обсуждения (то есть те программы, по которым уже можно просчитать приблизительный график поставок). В расчет по всем мировым экспортерам истребителей включены только экспортные заказы (лицензионные программы). Поставки на внутренний рынок не учитываются. Не учитываются также поставки самолетов из состава ВС стран-экспортеров и экспортные программы по модернизации.

Одним из ключевых производственных предприятий холдинга «Сухой» является Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение.

«Дальневосточный капитал».