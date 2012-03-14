Газовая промышленность на Камчатке появилась вместе с Камчатским ЛПУМГ

Из всех территориальных филиалов компании «Газпром трансгаз Томск» первыми встречают рассвет работники Камчатского ЛПУМГ. Они же стали первыми дальневосточниками, кто приняли в эксплуатацию газопровод, работающий под флагом компании.

Событие это произошло осенью 2010 года, когда была торжественно введена в строй система «Соболево – Петропавловск-Камчатский». Первый полный год эксплуатации магистрального газопровода уже дал результаты: работники Камчатского филиала приобретают уникальный для полуострова опыт, региональная энергосистема все больше интегрируется с природным газом, на территории начали реализовываться крупные социальные проекты газовиков.

Совсем другая жизнь

С чем ассоциируется у обывателя Камчатка? В первую очередь, с вулканами и гейзерами, обилием рыбы и Тихоокеанским флотом. Никак не с газом. Хотя попытки построить газопровод с Кшукского месторождения в направлении Петропавловска-Камчатского начались еще в 1998 году. Уже тогда региональные власти поняли, что использование в качестве основного вида топлива на местных ТЭЦ и котельных мазута – бесперспективно как с точки зрения экономики, так и с точки зрения экологии.

Однако в начале 2000-х стройка была остановлена. «Разморозить» строительство оказалось под силу только «Газпрому», который в течение 2008-2010 годов ударными темпами завершил реализацию проекта, и природный газ был подан в краевой центр. А газопровод – передан в эксплуатацию Камчатскому ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз Томск».

Это подразделение создано 1 августа 2008 года с целью обеспечения технического надзора за строительством объектов газопровода. Сегодня линейное производственное управление обеспечивает работу магистрального газопровода. Хотя сказать, что только в этом – в бесперебойных поставках природного газа и безаварийной эксплуатации объектов и оборудования – заключается деятельность Камчатского ЛПУМГ, означает не сказать ничего. В жизни населения полуострова газовики играют очень значительную роль как носители высокой производственной культуры и социальной ответственности. Но главное – сотрудники Камчатского управления, каждый день поставляя в краевой центр природный газ, дают возможности для совсем другой жизни населения, совсем другой экологии и открывают новые перспективы территории.

Все сделали собственными силами

Радуясь новым перспективам, которые сулит приход природного газа, жители Камчатского края, разумеется, и не подозревают обо всех сложностях и нюансах работы, с которыми ежедневно сталкивается весь персонал филиала.

«Первый год эксплуатации газопровода стал для нас очень трудным, – дает однозначную оценку директор Камчатского филиала компании Владимир АКСЕНТИЩЕВ. – По сути, мы продолжали заниматься пуско-наладочными работами и устранением замечаний, которые остались после работы подрядных организаций».

В то же время магистральный газопровод – уже запущенный в эксплуатацию объект, а потому наряду с исправлением недостатков работники Камчатского ЛПУМГ занимались совершенствованием системы, повышением надежности поставок газа потребителям. Как рассказывает Владимир Аксентищев, в ходе строительства на всей протяженности магистрали в 392 км были установлены 25 контрольных крановых узлов, 19 станций электрохимзащиты, 17 релейных станций, 22 пункта преобразователей энергии ОРМАТ.

«Работа этого комплекса обеспечит бесперебойным электроснабжением отсеки связи и телемеханики, а также систему антикоррозийной защиты. В итоге повысятся результативность оперативного управления и надежность эксплуатации газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский, – комментирует Владимир Иванович. – Всю работу делали собственными силами, сами настроили канал связи, теперь он эксплуатируется в бесперебойном режиме, сами отладили систему телемеханики на наших энергоустановках, и сейчас их работу в режиме онлайн можно отследить как в нашем диспетчерском пункте, так и непосредственно в головном офисе компании в Томске».

Вьюжные широты

2012 год во всей восточной части России начался с аномальных морозов. Не обошла стихия и Камчатку. Хотя, как поясняет Владимир Аксентищев, географически и климатически газопровод Соболево – Петропавловск-Камчатский расположен в двух отличных друг от друга зонах. Та часть магистрали, что обслуживается Петропавловской промплощадкой, находится под влиянием тихоокеанского климата, а потому здесь сильные морозы практически исключены. А вот участок Соболевской промплощадки испытывает на себе суровость Охотского моря, и здесь -400 С с большой влажностью – не редкость.

«Но морозы, как и работу в рождественские праздники, мы пережили в штатном режиме, – рассказывает Владимир Аксентищев. – Я всегда говорю, что в Сибири морозы бывают и покруче, но газовики везде качественно и без эксцессов выполняют свою работу. Вся наша техника стоит в теплых гаражных боксах, машины укомплектованы дополнительными источниками тепла, так что не замерзнем! Здесь нам большие проблемы доставляют вьюги и метели, которые заносят дороги многометровым снежным покровом. Но и с этими трудностями мы справляемся».

Хорошему труду – достойные условия

1 ноября прошлого года работники Петропавловской промплощадки переехали на новую производственную базу. Весь персонал теперь обеспечен достойными условиями труда, современными рабочими местами, новые помещения появились у техники и ремонтной мастерской.

Ждет новоселья и персонал Соболевской промплощадки: сегодня административные, жилые и прочие объекты компания арендует. Несмотря на то что эта база временная, газовики все равно капитально отремонтировали помещения и создали приемлемые условия для работы и отдыха коллектива участка.

«Обеспечение условий труда на максимально высоком уровне – один из «железных» принципов, на котором строят свою работу газовики, – подчеркивает начальник Соболевской промплощадки Андрей ПИНИГИН. – Сейчас строится новая база – с ней должно стать лучше. Прежде всего, в работе».

Кадровой политике, профессиональному развитию персонала на Камчатке уделяют не меньше внимания, чем в других филиалах компании. Сегодня здесь работают 175 человек, средний возраст которых – 34 года. Коллектив молодой, но целеустремленный, ответственный, настроенный на серьезную работу и развитие.

«Особенность нашего подразделения заключается в том, что для Петропавловска-Камчатского транспортировка газа – совершенно новое направление деятельности, – поясняет Владимир Аксентищев. – Тем не менее все наши работники – профессиональные, хорошо подготовленные кадры, прошедшие стажировки в других филиалах компании. Конечно, опыта нам пока еще не хватает, ведь оборудование и техника совершенно новые, но мы готовы к выполнению любых задач. Ведь не боги горшки обжигают».

Внести свою лепту

Есть у газовиков еще один «железный» принцип – социальная ответственность перед территорией производственной деятельности и ее жителями. Представители Камчатского филиала говорят о том, что жители краевого центра были немало удивлены, когда воочию увидели работу персонала по расчистке природных парков, проведению социальных акций в детских учреждениях.

В социальной политике Камчатского ЛПУМГ можно выделить два основных направления – поддержка детей-сирот и экологические акции. Камчатка стала вторым после Томской области регионом, где заработала программа модернизации столовых. Правда, в Томской области компания переоборудовала пищеблоки в школах, а на Камчатке – в детских домах. На сегодняшний день новое современное оборудование уже поставлено во все четыре детских дома Петропавловска-Камчатского и в одно учреждение Елизово. На очереди – еще один елизовский интернат, где модернизация столовых будет проведена в этом году.

Целый ряд масштабных экологических акций на счету молодежного объединения и профсоюзной организации Камчатского филиала: участие в проекте «Зеленый мост», приведение в порядок территории возле озера Култучного накануне Дня первой рыбы, восстановление детской площадки, расчистка города от мусора (пять полных грузовиков мусора было вывезено по итогам только этой работы).

«Петропавловск был назван самым грязным городом России, – поясняет причину инициатив председатель Совета Молодежного объединения Камчатского филиала Артур МАДЫШИН. – Можно эту информацию просто проглотить с обидой, а можно заняться делом – внести свою лепту в уборку города».

Эпилог

Перед Камчатским ЛПУМГ стоит немало задач, ведь магистральный газопровод, по сути, только начинает эксплуатироваться, и его выход на полную мощность еще впереди. Этому будет способствовать и эффективная разработка обоих газоконденсатных месторождений полуострова (Кшукского и Нижне-Квакчикского, введенного в эксплуатацию в ноябре прошлого года), и появление в регионе новых потребителей газа.

«Ну а мы с нетерпением ждем очень важного события для самого филиала, – резюмирует Владимир Аксентищев. – Это окончание строительства производственной базы Соболевской промплощадки. Думаем, что переезд состоится уже летом – постараемся приурочить его к 35-летию компании».

Константин КАРПАЧЕВ, «Дальневосточный капитал».