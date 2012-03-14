«Океанрыбфлот» на флагманских позициях

ОАО «Океанрыбфлот» на Камчатке в представлении не нуждается. Здесь каждый знает, что это одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока, и многие хотели бы стать частью его более чем 2-тысячного коллектива.

«Океанрыбфлот» за почти 44 года своего существования завоевал славу стабильного предприятия, производителя высококачественной рыбопродукции, пользующейся спросом на российском и зарубежном рынках. Компания вносит весомый вклад в ВРП (валовый региональный продукт) Камчатского края, являясь одним из флагманов рыбной отрасли региона.

Надо отметить, что эти флагманские позиции «Океанрыбфлот» удерживал и в прошлые непростые годы рыночных реформ, и в нынешнее время, когда в отрасли наметилась стабилизация. Успешная работа компании стала возможной благодаря последовательной модернизации обрабатывающего флота, выверенной кадровой политике, сотрудничеству с наукой.

О том, как складываются дела в компании сегодня, насколько реально рыбодобытчикам строить новые суда и что необходимо для развития отрасли в первую очередь, «ДК» беседовал с генеральным директором ОАО «Океанрыбфлот» Евгением НОВОСЕЛОВЫМ.

– Евгений Аликович, итогами путины 2011 года довольны? Что позволило добиться таких результатов?

– Действительно, прошлый год был для компании особенно успешным, мы переработали 215 тыс. тонн рыбы разных видов. (Перед этим результаты были скромнее -170 тыс. тонн.) Удачной была лососевая путина. Хотя мы сами лосось не ловим, а оказываем услуги переработки, принимая рыбу от сдатчиков сырца, наших постоянных компаньонов: «Восточного берега», «Тымлатского Рыбокомбината», «Дельфина» и других.

По традиции мы выставили на приемку лосося весь свой добывающий флот, сняв его с промысла минтая и кальмара, – 14 БАТМов. Суда «Океанрыбфлота» приняли на борт 29 тыс. тонн лосося и выпустили 25 тысяч тонн готовой продукции (в основном это горбуша потрошенная с головой и икра). В среднем за одни судосутки на борт брали до 84 тонн сырья. Это лучший результат на лососевой путине за последние 20 лет.

Когда путина закончилась, траулеры отправились выполнять другие промысловые задания: на лов минтая в Беринговом море и добычу кальмара в районе Северных Курил, где также показали хорошие результаты.

Конечно, успех прошлого года можно отчасти назвать подарком, который преподнесла рыбакам природа. Но лишь отчасти, потому что мы были готовы этот подарок принять. Кроме того, участникам Беринговоморской экспедиции пришлось работать в очень суровых погодных условиях. Но наш флот и здесь с поставленными задачами справился. Прежде всего, благодаря высокому профессионализму людей, каждого на своем рабочем месте. И, конечно же, благодаря своевременно проведенной модернизации судов, которую компания последовательно ведет уже в течение нескольких лет.

Для эффективной работы на промысле мы поддерживаем промысловый флот в надлежащем техническом состоянии, что, само собой, требует немалых средств. У нас есть четкий план по ремонту и текущему обслуживанию на ближайшие годы. Например, в прошлом году после капитального ремонта в строй «Океанрыбфлота» вернулся БАТМ «XXVII съезд КПСС», был переоборудован БАТМ «XX съезд ВЛКСМ». В ходе капитального ремонта осуществили перестройку рыбообрабатывающих фабрик, механизмов, что заметно повлияло на эффективность работы данных судов по сравнению с другими и позволило показать на промысле высокие результаты.

Вообще, за последние несколько лет весь флот компании, состоящий из 14 рыбопромысловых судов типа БМРТ, был модернизирован. Каждое судно оснащено современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием производства ведущих фирм США, Японии, Германии. Установлены новые рыборазделочные машины, что максимально облегчило труд переработчиков. Автоматизация процесса вывела на новый уровень качество выпускаемой нами продукции.

Наша инвестиционная программа нацелена, прежде всего, на повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

– Насколько известно, БАТМ «XXVII съезд КПСС» вы ремонтировали в Пусане, с чем связано такое решение?

– В России, к сожалению, осуществить ремонт такого класса в четко оговоренные сроки практически невозможно. Цены для ремонта неподъемные, доки отсутствуют, постоянно идут задержки по выполнению ремонтных работ, не контролируются поставки ЗИПов, не говоря уже о том, что не хватает сварщиков, трубопроводчиков, корпусников.

– Между тем ремонт за рубежом облагается высокими таможенными пошлинами. Их обнуление, о котором сейчас все громче говорят представители отрасли, даст реальную экономию для рыбодобывающих компаний?

– Судите сами: только в случае с БАТМ «XXVII съезд КПСС» пошлина составила 37 млн рублей, потому что оборудование на нем установлено в основном импортное. Конечно, за последние годы это первый случай такого глобального ремонта и модернизации, проведенных за рубежом. Но я думаю, что затраты должны себя оправдать. Мы ведь сами разрабатывали проект, все чертежи делали наши специалисты. Только подготовительная часть и планирование работ заняли около 8 месяцев.

Хочу подчеркнуть, что мы пошли на этот шаг, несмотря на дополнительные расходы, потому что выполнить на должном уровне такой объем работ в сжатые сроки ни владивостокские верфи, ни тем более камчатские на сегодняшний день не готовы.

Что же касается обнуления таможенных пошлин на ввозимое из-за рубежа оборудование, запасные части к нему, используемые на судах и береговых предприятиях, то рыбацкое сообщество предлагает такое решение уже в течение нескольких лет. Буквально на днях проблема была вновь поднята участниками III Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства в Москве, в котором мне также довелось принимать участие.

Очевидно, что без импорта технологий и оборудования вряд ли сегодня можно говорить о развитии отрасли. В том числе и без импорта новых судов. На съезде прозвучало, на взгляд большинства рыбопромышленников, очень актуальное предложение ввести на период до 2017 г. «таможенную амнистию» на построенные за границей рыбопромысловые суда. Если такое решение будет принято, то есть надежда, что одна из самых больных проблем российской рыбной отрасли – ветшание добывающего флота – начнет постепенно решаться. Хотя быстрых перемен и в этом случае ждать не приходится, поскольку пошлина – лишь небольшая часть затрат, а в условиях неопределенности с механизмом наделения квотами после 2017 года мало кто отважится брать кредит на новое судно.

– Коль мы с вами заговорили о проблемах госрегулирования отрасли, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу существующей системы наделения квотами и так называемых «квот под киль», которые предлагают ввести некоторые участники рынка.

– Долголетние квоты, по которым сегодня работают предприятия, без всякого сомнения, стабилизировали и оздоровили отрасль, изменили мотивацию бизнеса. Кстати говоря, такое мнение высказывали и участники съезда работников рыбного хозяйства. Мы работаем в правовом поле. Отрасль преображается, нас слышит власть. И дай бог, чтобы так продолжалось дальше.

А вот «квоты под киль» вызывают много вопросов у рыбаков, на которые пока не получены ответы. И самый главный из них – откуда возьмутся эти дополнительные квоты?

– Евгений Аликович, как складывается сотрудничество компании с наукой? Не секрет, что наука переживает сегодня не лучшие времена.

– Должен заметить, что мы хорошо понимаем роль науки для решения отраслевых задач и, исходя из этого понимания, выстраиваем взаимоотношения с КамчатНИРО, «ТИНРО-Центром». «Океанрыбфлот» в основных путинах с готовностью берет в море на свои суда научных сотрудников, предоставляет всю необходимую помощь в их ежедневной работе.

Считаю, что работа наблюдателей в экспедициях дает положительный результат в общем планировании промысла, составлении прогнозов подходов рыбы по районам, по определению общего допустимого улова и уловов по каждому району в отдельности, по размерным и качественным характеристикам рыбы-сырца. На основании научных прогнозов можно определять перспективы и строить планы добычи водных биоресурсов по времени и районам.

Мы высоко ценим эти научные данные и там, где это в наших силах, стараемся помочь в их получении. Хотя и здесь корень решения проблемы, на наш взгляд, кроется все-таки не во взаимоотношении бизнеса и науки, хотя такое партнерство весьма ценно, а в государственной поддержке научных подразделений, коль скоро они вынуждены функционировать на жестко регулируемой властью территории.

– Завершить разговор мне хотелось бы вопросом о вашей продукции. Насколько широк ее ассортимент сегодня, что пользуется особым спросом?

– Начну с цифр. Благодаря модернизации и высокой квалификации экипажей суда ОАО «Океанрыбфлот» ежесуточно могут добывать до 2100 тонн сырца и выпускать свыше 1280 тонн рыбопродукции. Ассортимент составляет около 50 наименований. Наряду с неразделанной мороженой рыбопродукцией мы выпускаем филе минтая, филе кальмара, разделанную горбушу, кету, нерку, а также кальмар (тушка, щупальца). Пользуется спросом икра лососевая соленая – баночная и бочковая, консервы «Печень минтая натуральная». И это далеко не исчерпывающий перечень нашей продукции, получившей самые высокие оценки потребителей. Что, безусловно, является, в первую очередь, заслугой работников нашего предприятия. Они – главное достояние «Океанрыбфлота».

Ирина СЕРГЕЕВА, «Дальневосточный капитал».