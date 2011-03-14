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Деда Мороза вызывали?
Приближается самый любимый, самый волшебный праздник - Новый год. Его ждут и дети, и взрослые. Ждут чуда, сказки и... подарков. Ну, а если долгожданные подарки не просто появятся под елкой, а будут вручены самым настоящим волшебным Дедом Морозом? Тут, как говорится, все в ваших руках.Дед Мороз в офис или домой - это не сказка!
На сегодняшний день во Владивостоке действует около двадцати праздничных агентств, специализирующихся на шоу-постановках для детей и взрослых. Кроме того, предлагают свои услуги и частные лица. Достаточно позвонить в справочную службу и выбрать. А вот как выбрать так, чтобы не было разочарований? Чтобы Дед Мороз был действительно настоящим?
Прежде всего, определитесь, чего вы ждете от Деда Мороза: короткого 20-минутного поздравления, часового выступления или шоу на всю ночь. От этого зависит размер гонорара, который придется заплатить артистам. Расклад цен примерно таков: 20-40 минут работы Деда Мороза и Снегурочки дома или в офисе стоит от 1,5 до 3,5 тыс. руб. 2-х часовая новогодняя вечеринка обойдется в 4-8 тыс. руб. А сама новогодняя ночь встанет примерно в $300-600. Отдельная статья расходов - ди-джеи (1-2 тыс. руб.), фото- и видеосъемка (такую услугу предоставляют не все агентства, стоимость ее от 700 руб. в час, тиражирование от 150 до 200 руб. за кассету или диск).
Разница в цене определяется профессионализмом актеров и качеством костюмов. Но, к сожалению, высокая цена далеко не всегда залог отличного праздника. По признанию менеджера одного из праздничных агентств, часто первый вопрос заказчиков звучит так: "А у вас Деды Морозы трезвые?" По словам директора праздничного агентства "Артмикс" Ольги КОНСЕВИЧ, существует ряд нюансов правильного выбора Деда Мороза. Для начала уточните программу праздника и внимательно прочитайте сценарий.
Не поленитесь съездить в агентство, посмотреть портфолио и костюмы. Если кто-то из ваших знакомых пользовался подобными услугами, расспросите их, возможно, именно рекомендации приятелей сыграют решающую роль при выборе Деда Мороза. Когда сумма оплаты оговорена, необходимо узнать, входят ли в нее призы за конкурсы и не придется ли оплачивать снежному волшебнику упряжку оленей. Уточните и способ оплаты. Не стесняйтесь просить заключить договор о предоставлении услуг. Это страховка на случай, если вдруг Дед Мороз не оправдает ваших ожиданий и праздник будет испорчен. И еще один совет: постарайтесь найти своего волшебника как можно раньше. У хороших специалистов праздничные дни расписаны по минутам.
В последнее время все популярнее становятся необычные услуги, например когда Дед Мороз поздравляет, забравшись через окно, или Снегурочка вручает подарок от имени партнеров по бизнесу. Оригиналы могут вызвать на дом или в офис любимых сказочных героев или персонажей мультфильмов. Но не правда ли, так приятно, когда счастья в наступающем Новом году тебе пожелает именно красноносый бородатый дед?
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