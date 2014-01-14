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Компания "Трансаэро" готова задействовать на магаданском направлении "Боинг-777"
Депутат Владимир Васильчук на заседании магаданской Думы поднял вопрос по поводу недостаточно комфортных условий перелета.
Директор директората летных стандартов авиакомпании «Трансаэро» И. Мусировский ответил, что компания уделяет этой проблеме большое внимание, только дизайнеров в структуре компании работает целый специализированный департамент, но во многом виноваты сами пассажиры, пишет РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
- Поверьте, экипаж подлокотники не ломает, - сказал он.
- Летать приходится часто,и создается впечатление, что на магаданском направлении машины старые, раздолбанные, это заметно невооруженным глазом. Даже когда летишь в Москву, делая крюк через Владивосток или Хабаровск, самолеты, кажется, новее, - настаивали депутаты.
- Со всей ответственностью могу вас заверить, что судно, прибывшее из Магадана, в следующий рейс может отправиться в Лондон, - ответил на это Мусировский. - У нас ни один лайнер не закреплен за каким-либо определенным маршрутом или рейсом, это просто невозможно.
Депутат Эдуард Козлов поднял вопрос о том, почему магаданцы в Домодедово попадают на борт не по «рукаву», как большинство, а автобусом, по холоду через весь аэродром.
Мусировский пообещал передать претензию в соответствующие службы, отметив, что через «рукав» обслуживаются все международные рейсы, а на внутренние перевозки их остается всего 12, что явно недостаточно.
По поводу комфортабельности полетов директор директората летных стандартов авиакомпании «Трансаэро» И.А. Мусировский заявил, что «Трансаэро» готово выполнять перевозки жителей области на самом современном и комфортабельном судне «Боинг-777», но его не позволяет принимать техническое состояние магаданского аэропорта.
- На Анадырь уже давно летает 777-й, и их у нас достаточно, - сказал он в этой связи. - Мы со своей стороны готовы, предоставьте землю, и мы запустим эти самые современные и комфортабельные лайнеры и у вас, пишет "Колымский тракт".
Как выяснилось из слов содокладчика по проблеме безопасности перевозок заместителя директора по производству ФГУП «Аэропорт Магадан» Д. А. Сиволобова, технические характеристики аэропорта уже позволяют взлёт-посадку судов типа «Боинг-777», но этого мало. Есть и другие проблемы, способные отодвинуть этот исторический момент.
- Я понимаю, что от меня сейчас все ждут ответа на вопрос, когда же в аэропорт Магадан смогут прилетать воздушные суда типа «Боинг-777». Система имеет комплексное решение: соответствие прочностных характеристик взлетно-посадочных полос, аэродромных покрытий и соответствующая судам инфраструктура. И если с первым условием дело уже сегодня обстоит более или менее нормально, то решение второго - дело будущего. Буквально вчера мы получили свидетельство годности аэропорта со снятием всех ограничений по взлетной массе. Это значит, что «Боинг-777» уже может садиться, - сказал Дмитрий Алексеевич.
Допуск на прием судов этого типа мы получили ещё в прошлом году. На сегодня, после снятия ограничений, аэропорт готов к принятию всех воздушных судов за исключением «А-380». Вопрос - готова ли инфраструктура. Структура. Здесь есть проблемы, которые решаются в рамках продолжающейся реконструкции аэропортового комплекса Магадана.
В соответствии с Федеральной целевой программой развития транспортной системы на период 2010-2020 годы, работы запланированы с 2010 по 2017 годы.
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