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Снижение цен на интернет-услуги в Приморье обусловлено приходом национальных провайдеров
Согласно результатам исследований, проведенных компанией "Яндекс", Владивосток входит в первую десятку самых интернетизированных городов России и лидирует в Дальневосточном регионе.
В то же время развитие IT-отрасли как во Владивостоке, так и в Приморье в целом сдерживают относительно высокие расценки на интернет-трафик и сравнительно низкое качество связи - в сопоставлении с центральными и западными регионами России.
Так, по данным каталога "Провайдеры России", услуга постоянного высокоскоростного доступа в Интернет по выделенной оптоволоконной линии сегодня во Владивостоке стоит в среднем 1 200 руб. в месяц за 500 Mб (мегабайт) трафика. Плата за подключение - 1000-1500 руб. В Москве провайдер "Корбина Телеком" аналогичную услугу предоставляет по цене 400 руб. за 2 Гб (гигабайта) трафика в месяц! Подключение - бесплатно. Безлимитный Интернет со скоростью 128 кбит/с во Владивостоке стоит 1300-2300 руб. (в зависимости от провайдера), в Москве - в среднем 300 руб. в месяц. Самая популярная ныне технология высокоскоростного доступа по телефонной линии - АDSL во Владивостоке обходится пользователям в 1300-1600 руб. в месяц, в Москве - 400-500 руб. за 1 Гб трафика. Беспроводной Интернет (WiFi. WiMax) - 3500 и 1500 руб. соответственно.
Низкие скорости и высокая стоимость трафика отчасти объясняются зависимостью местных провайдеров от технических и сетевых возможностей так называемых магистральных провайдеров ("Ростелеком" и "Транстелеком"), которые сами не имеют непосредственного выхода на потребителей - физических и юридических лиц, а сдают свои каналы связи в аренду более мелким операторам интернет-услуг. Не секрет, что состояние региональных сетей магистральных провайдеров оставляет желать лучшего, а полномасштабная модернизация откладывается год от года. Тот факт, что центр российского Интернета находится в Москве, также отрицательно сказывается на скорости исходящего и входящего трафика. Ведь при любых запросах местных пользователей сигнал вынужден опосредованно проходить через московские узлы, а значит, замедляться.
"Очевидная причина высоких расценок на местном рынке провайдерских услуг - незначительные размеры самого рынка,- считает директор компании ITS ПРИМ Александр ГРУЗДЕВ. Десяток-другой интернет-продавцов на несколько сотен тысяч - это немного и не идет ни в какое сравнение с сотнями провайдеров и миллионами их клиентов в той же Москве.
Дело в том, что современные дата-центры или центры данных (Data Center), которые представляют собой комплексную структуру для физического и виртуального размещения провайдерских серверов, очень мощные по своим возможностям - каждый способен обслуживать десятки и сотни тысяч пользователей. Последние, разумеется, оплачивают услуги дата-серверов, включенные в абонентскую плату за Интернет.
Отсюда простая арифметика: чем меньшее количество пользователей приходится на один надежный датацентр, тем больше приходится платить каждому из пользователей. В силу пресловутой малозаселенности Дальневосточного региона Интернет здесь относительно недешев. Причем расценки напрямую зависят от плотности населения - где она меньше (Якутск, Магадан), там Интернет дороже, где больше (Приморье) - там дешевле. Например, доступ к Интернету по выделенной медной линии (Ethernet) в Якутске стоит около 2700 руб., а во Владивостоке 1500 руб. в месяц за трафик 1 Гб.
Увеличение числа провайдеров, тем более приход крупных национальных операторов на региональный рынок провайдерских услуг несомненно скажется на удешевлении доступа к Интернету в Приморье, - уверена веб-программист кафедры рекламы и логистики Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ) Евгения ПОПОВА.
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