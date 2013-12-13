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Недропользователи Чукотки в январе-ноябре 2013 года увеличили добычу золота на 25%

13 Декабря 2013, 16:59 | Дальний Восток
Недропользователи Чукотки в январе-ноябре 2013 года увеличили добычу золота на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года -  до 20,63 т. Добыча серебра снизилась на 12% до 153,4 т. Об этом сообщила советник Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Елена Копать.
 
В настоящее время основной объем добычи драгоценных металлов приходится на предприятия, разрабатывающие рудные месторождения: ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское», ООО «Северное Золото».
 
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол с начала года добыто  12,43 т золота, что меньше  по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,75 т,  и 145,28 т серебра, что меньше в соотношении с уровнем прошлого года на 12,16 т.  
 
ОАО «Рудник Каральвеем»  на месторождении Каральвеемское за одиннадцать месяцев  2013 года добыто 1,8 т рудного золота,  что больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,5 т.
 
На месторождении Валунистое (ООО «Рудник Валунистый») с начала года произведено 0,66 т золота и 6 т  серебра.  Работа обогатительной фабрики возобновлена в октябре 2012 года. 
 
ООО «ЗК Майское» на месторождении Майское за апрель-ноябрь 2013 года произведено 2,24 т золота в концентрате (35 566 т концентрата). 
 
На месторождении Двойное (ООО «Северное Золото») добыто 1,3 т рудного золота и 1,9 т серебра. 
 
В 2013 году вели работы по добыче россыпного золота 14 предприятий. По состоянию на 01.12.2013 добыто 2,18 т россыпного золота, что на 0,16 т больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщает сайт ЧАО.
 
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: месторождения  добыча  золото  Чукотка  драгметаллы  середро 



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