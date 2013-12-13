Недропользователи Чукотки в январе-ноябре 2013 года увеличили добычу золота на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 20,63 т. Добыча серебра снизилась на 12% до 153,4 т. Об этом сообщила советник Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Елена Копать.

В настоящее время основной объем добычи драгоценных металлов приходится на предприятия, разрабатывающие рудные месторождения: ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый», ООО «ЗК Майское», ООО «Северное Золото».

ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол с начала года добыто 12,43 т золота, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,75 т, и 145,28 т серебра, что меньше в соотношении с уровнем прошлого года на 12,16 т.

ОАО «Рудник Каральвеем» на месторождении Каральвеемское за одиннадцать месяцев 2013 года добыто 1,8 т рудного золота, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,5 т.

На месторождении Валунистое (ООО «Рудник Валунистый») с начала года произведено 0,66 т золота и 6 т серебра. Работа обогатительной фабрики возобновлена в октябре 2012 года.

ООО «ЗК Майское» на месторождении Майское за апрель-ноябрь 2013 года произведено 2,24 т золота в концентрате (35 566 т концентрата).

На месторождении Двойное (ООО «Северное Золото») добыто 1,3 т рудного золота и 1,9 т серебра.