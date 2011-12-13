Государство перестанет регулировать телефонные тарифы

Правительственная комиссия по транспорту и связи поручила заинтересованным ведомствам разработать предложения по изменению порядка регулирования рынка услуг телефонной связи.

В решении комиссии, имеющемся в распоряжении «Маркера», указано, что предложения должны быть представлены в правительство до 1 июля 2012 года. Предполагаемые изменения касаются отмены госрегулирования тарифов на фиксированную телефонную связь и относятся в первую очередь к «Ростелекому», который обслуживает около 80% абонентов фиксированной связи в стране.

«Золотой Рог».