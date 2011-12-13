На китайском направлении конфликт между перевозчиками и пограничной охраной

Ситуация на погранпереходе Покровка - Жаохэ в Хабаровском крае превращается в рецидив, передает корр. РИА AmurMedia. Для урегулирования ситуации используются резервы краевого УМВД.



Об этом 9 декабря в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Хабаровского края и оперативного штаба начальник УМВД по Хабаровскому краю сообщил генерал-майор Андрей СЕРГЕЕВ.

«На сегодняшний день ситуация сильно осложнилась. Сейчас идет конфликт между перевозчиками и пограничной охраной. Для урегулирования ситуации используются резервы УМВД, в том числе и краевые. Повторяется опыт прошлого года, и если мы сейчас эти вопросы не разрешим, то в новогодние праздники будем заниматься разбором этой ситуации, которая, к сожалению, превращается в рецидив», - сообщил Андрей Сергеев.