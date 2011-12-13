Уголь для энегретики Дальнего Востока предпочтительнее газа

Программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2025 года предусматривает увеличение объема использования природного газа в топливном балансе регионов в 1,7 раза - с нынешних 2,951 млн до 5,073 млн тонн условного топлива в год, говорится в сообщении ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока»).

Обеспечение газом будет осуществляться за счет добычи на шельфе Сахалина, Соболевском месторождении в Камчатском крае, месторождениях Якутии.

При этом объем использования нефтепродуктов, согласно программе, снизится с 417,304 тыс. тонн до 116,685 тыс. тонн в год. Расход угля до 2025 года уменьшится в натуральном выражении на 4,4%, однако, отмечается в программе, этот вид топлива остается наиболее предпочтительным, что обусловлено наличием значительных запасов угля в регионе и логистикой при отработанных транспортных схемах и существующих технологиях на электростанциях.

При определении потребности электростанций в различных видах топлива учитывались режимы работы, характеристики действующего и вводимого оборудования, виды установленного топлива, существующее состояние топливоснабжения, а также необходимость замены дефицитных видов топлива другими в соответствии с объемами ресурсов отдельных видов топлива для электроэнергетики.

А без угля и ни туда, и ни сюда

В настоящее время практически вся промышленная теплоэнергетика Приморского края сориентирована на твердое топливо. Доля угля в котельно-печном топливе в крае в последние годы остается неизменной и составляет порядка 77% (в целом по России - 24%), а в производстве электроэнергии - более 80%. Для покрытия всех потребностей края в энергетических углях в край сейчас ежегодно завозится 1,64-2,44 млн тонн угля. При этом напряженность в поставках твердого топлива энергетикам Приморского края существенно снизилась после того, как была введена в действие Бурейская ГЭС и начались постоянные перетоки электроэнергии в край (планируется довести эти перетоки до 400 МВт, оставив производство электроэнергии на Приморской ГРЭС на уровне 800 МВт).

ОАО «Приморскуголь» (крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края, входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») 25 ноября 2011 года досрочно выполнило годовую программу по добыче угля в объеме 5,13 млн тонн. В 2010 году предприятие добыло 5 млн 171,2 тыс. угля, в 2009 году - 5 млн 214,9 тыс. тонн. В состав ОАО «Приморскуголь» входят разрезоуправление «Новошахтинское», шахтоуправление «Восточное» и производственная единица (ПЕ) «Артемовское РМУ».

«Весь уголь, добываемый ОАО «Приморскуголь», имеет относительно устойчивый (правда, подверженный некоторым сезонным колебаниям) спрос и сбыт (как в рядовом, так и рассортированном по крупности кусков виде) в пределах региона. Здесь сказывается и тот факт, что покупателем угольной продукции ОАО «Приморскуголь» является ОАО «СУЭК», которому законтрактован и реализуется весь объем производимой продукции. При переводе котлов на Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ неизбежно возникнут сложности по сбыту бурых углей. Сегодня уже решается вопрос по увеличению поставки бурых углей на Приморскую ГРЭС на 2012 год и последующие периоды. На дальнейшую перспективу ОАО «Приморскуголь» предусматривает поддержание уровня добычи бурого и каменного угля на достигнутом уровне (с незначительным приростом в пределах существующего спроса за счет снижения объемов привозных углей)», - говорится в материалах «Приморскугля».

«Приморскуголь» в наcтоящее время продолжает разрабатывать Павловское и Нежинское буроугольные месторождения и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна. В 2016 год, согласно прогнозу, предприятия «Приморскугля» должны добыть 4,850 млн тонн. РУ «Новошахтинское» - 3,850 млн тонн, в том числе разрез «Павловский № 2» - 3,150 млн тонн, разрез «Северная депрессия» - 700 тыс. тонн. Разрез «Нежинский» в этому времени должен прекратить работу. Прогноз для ШУ «Восточное» на 2016 год составляет 1 млн тонн.

В 2020 году «Приморскуголь» предполагает ограничиться 3,750 млн тонн угля, добытыми исключительно на разрезе «Павловский № 2» РУ «Новошахтинское». Разрез «Северная депрессия» и ШУ «Восточное» будут остановлены.

Отметим, что объемные показатели по добыче угля даны с учетом инвестирования на техническое перевооружение горных работ на разрезах РУ «Новошахтинское», а также на техническое перевооружение подземных горных работ на Липовецком месторождении, которые после I квартала 2010 года (после доработки запасов угля, отведенных под разработку открытым способом) остались единственными на месторождении.

Дальневосточные затраты - не чета мировым

Как сообщил гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ на совещании в Хабаровске, средний ежегодный рост тарифов на электроэнергию в период до 2020 года включительно составит 8%, в период до 2025 года - на 6%.

В совещании, на котором был утвержден проект этой программы, в частности, приняли участие начальник отдела инвестиционного планирования в энергетике департамента развития электроэнергии Минэнерго РФ Андрей ЛИТВИНОВ и полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ.

«Третий окончательный вариант программы будет направлен в январе 2012 года в Правительство Российской Федерации для утверждения», - сказал Литвинов.

«Нам нужны дополнительные механизмы, чтобы энергетика была менее затратной, более эффективной. Сегодня, к сожалению, в России и на Дальнем Востоке в частности затраты на производство электроэнергии в 2 раза больше, чем в мире», - сказал полпред.

По его словам, развитие энергетики на Дальнем Востоке сдерживает низкая плотность населения, неразвитость энергосетевого хозяйства и ряд других факторов. «Нам необходима диверсификация топлива, при этом государство должно компенсировать затраты на использование дорогого вида топлива - природного газа. Необходимо строительство новых станций, применение новых технологий, повышающих КПД», - добавил Виктор Ишаев.

Проект программы предусматривает инвестиции в развитие электроэнергетики ДФО в размере более 588 млрд рублей.

«Планируется, что 150 млд рублей на реализацию программы будет направлено из федерального бюджета, 398 млрд рублей - из внебюджетных источников, остальные средства - инвестиции частных компаний и средства региональных бюджетов», - уточнил Сергей Толстогузов.

Государственным заказчиком программы является Министерство энергетики РФ. Ее основными целями являются определение направлений развития отрасли, развитие инфраструктуры, создание условий для комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Бери или плати» по газу пока не оправдывается

Тем временем Минэнерго РФ отмечает низкий объем заявок покупателей газа по проектам Сахалин-1, 2. «Суточная поставка газа в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на внутрений рынок к 7 декабря 2011 года составила 10,16 млн куб. м. Нужно отметить, что проекты могут обеспечивать и большие потребности внутреннего рынка, однако основными ограничениями являются низкие заявки покупателей газа и накопление невыбранного объема в рамках условий контракта «бери или плати», - отмечается в сообщении министерства.

Со своей стороны «Газпром» всегда говорил об ожидаемом опережающем росте спроса на газ в регионе. Для газоснабжения Дальнего Востока моноплией построен газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» стоимостью 500 млрд рублей.

С сентября 2011 года газ, причитающийся РФ в счет платы за пользование недрами и доли прибыльной продукции в рамках реализации проекта «Сахалин-2», поставляется на ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинск. По ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» газ подается во Владивосток. На конец 2011 года газ проекта «Сахалин-2» будет поставлен на внутренний рынок Дальневосточного федерального округа в объеме 260 млн куб. м. В последующие годы объемы поставок газа в регион будут увеличиваться до 2 млрд куб.м.

Газ, добытый в рамках проекта «Сахалин-1», поставляется в Хабаровский край. С начала разработки в этот регион поставлено 7,8 млрд куб. м газа. Добыча газа по проекту «Сахалин-1» за девять месяцев 2011 года составила 6,427 млрд куб. м, из них сожжено на «факеле» 177 млн куб. м (3%). «Таким образом, процент утилизации (рационального использования) газа по проекту составляет 97%, что является самым высоким показателем в РФ», - отмечает Минэнерго.

«Газпрому» нужен контроль над распределением

Группа компаний «Газпром» намерена приобрести контрольный пакет акций ОАО «Хабаровсккрайгаз», сообщил замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий МАРИНИЧЕВ во время видеоконференции.

«Достигнута договоренность о приобретении контрольного пакета акций «Хабаровсккрайгаза». Я думаю, это произойдет в декабре 2011 года», - сказал он.

По его словам, у «Газпрома» на Дальнем Востоке нет газораспределительной организации. «Эти обязанности в Хабаровском крае по нашему поручению выполняет компания «Хабаровсккрайгаз», но мы пока ее не контролируем. После того как контрольный пакет будет у нас, мы сможем осуществлять контроль над газораспределением, в том числе, над работами по подключению потребителей и по устройству внутридомового оборудования», - отметил Мариничев.

Досье "ЗР"

56,36% (64,78% обыкновенных) акций ОАО «Хабаровсккрайгаз» принадлежат министерству имущественных отношений Хабаровского края, 20,55% (23,62% обыкновенных) - ОАО «Роснефтегаз» (Москва), самому «Хабаровсккрайгазу» - 21,34%. В 2011 году «Хабаровсккрайгаз» планировал реализовать 23,6 тыс. тонн сжиженного газа (24,295 тыс. тонн в 2010 году) и 255,68 млн куб. м природного газа (223,9 млн куб. м в 2010 году), а также транспортировать 998,63 тыс. куб. м природного газа.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».