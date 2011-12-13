В 2012 году цены на алкоголь будут постоянно расти

Грядущий Новый год станет последним, когда производители и продавцы алкогольных напитков могут рассчитывать на вал прибыли в период предпраздничных пиковых продаж, уверены эксперты. Участники рынка уже готовят новые прайс-листы на 2012 год, которые будут скорректированы в сторону повышения отпускных цен. Ретейлеры ожидают, что цены на водку с наступлением года Дракона поднимутся на 10%. Еще более значительный рост стоит ожидать после президентских выборов, добавляют эксперты.

Цены на водку и шампанское, самые востребованные во время новогодних праздников алкогольные напитки, не будут повышаться до конца года. Опрошенные РБК daily компании сетевого ритейла и производители спиртного ожидают традиционного взлета спроса на алкоголь. Однако вопреки появившимся на рынке слухам о подорожании горячительных напитков в рознице менять ценники на большинство позиций в ассортименте не намерены.

«Мы не получали обращений от поставщиков с предложением о повышении стоимости алкогольной продукции перед Новым годом», – заявили РБК daily в пресс-службе Metro Cash & Carry. «Со стороны поставщиков бывает всякое, но никому из алкопроизводителей повышение согласовано не будет», – добавляет директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Михаил СУСОВ. При этом г-н Сусов отметил, что после нового года Х5 ожидает рост цен на 10% из-за акцизов.

В настоящий момент доля акциза в бутылке водки 0,5 л составляет 46,2 рубля. Согласно поправкам к Налоговому кодексу, принятым в ноябре, с 1 января 2012 года доля акциза в водочной бутылке увеличится на 4,6 рублей, до 50,8 рублей, а с 1 июля 2012 года возрастет до 60 рублей в стандартной поллитровке. В компаниях-производителях признают, что уже начали формировать новые прайс-листы на 2012 год, предусматривающие повышение, однако при этом озвучить масштабы роста цен пока не готовы.

В крупнейшей дистрибьюторской компании ВЕДК РБК daily рассказали, что будут вынуждены повысить отпускные цены как минимум на величину роста акциза, то есть на 4,5 рубля. Источник издания в «Русском стандарте» также заявил, что отпускную стоимость на продукцию планируется пересмотреть только с нового года. В компании затруднились уточнить, на сколько вырастут цены, отметив при этом, что в новом году «Русский стандарт» планирует значительно увеличить расходы на маркетинговое продвижение своей водки на российском рынке, что может отразиться на себестоимости.

Однако эксперты не сомневаются, в том, что рост цен с нового года будет значительно выше повышения акцизной ставки. «Хотя с 1 января ставка акциза повысится незначительно, поставщики воспользуются этим, чтобы поднять цены значительно выше, чем реальный рост акциза, – заявил РБК daily создатель алкоретейлеров «Коллекция вин» и «Винберри», а ныне независимый эксперт Андрей ТКЕМАЛАДЗЕ. – По своему опыту знаю, что поставщики пытаются использовать любой предлог для того, чтобы резко поднять цену. Я оцениваю предстоящий рост розничных цен в 10-15%».

Росалкогольрегулирование до сих пор не озвучило свои планы по пересмотру минимальных розничных цен на горячительное в 2012 году. По мнению многих участников рынка, затишье может свидетельствовать о том, что чиновники решили отложить ввод новых МРЦ на июль, когда произойдет повышение акцизной ставки, а президентские выборы останутся позади.

В Росалкоголе ситуацию с введением новых МРЦ пока не комментируют. «Сейчас идет работа по сбору и обработке информации относительно изменения уровней наценок в оптовом и розничном звене в разрезе регионов», – заявил РБК daily источник в ведомстве. По мнению директора отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима ДРОБИЗА, в Росалкоголе понимают, что повышение минимальных цен может негативно отразиться на всем алкогольном рынке. «С 1 июля минимальная розничная цена будет повышена с 98 до 125 рублей за 0,5 л, – не сомневается г-н Дробиз. – До конца августа производители еще будут держать цены за счет созданных запасов продукции, а с сентября начнется обвал производства и продаж. Значительное число потребителей перейдет в сектор суррогатов».

По словам эксперта, нынешний Новый год станет последним, когда уровень продаж алкоголя в легальной рознице сохранится на прежнем высоком уровне. Уже в следующем году падение продаж составит минимум 10– 15%. «Реальная цена легально произведенной бутылки водки сегодня составляет 120 руб. за бутылку 0,5 л. С 1 января, учитывая повышение акцизов, самая дешевая бутылка легально произведенной водки подорожает до 130– 133 руб., а с 1 июля – до 145 руб., – уверен Вадим Дробиз. – Разумеется, это отразится на спросе на самую дешевую водку».

Единственным сегментом, где повышение розничных цен произошло, не дожидаясь боя кремлевских курантов, стал элитный импортный крепкий алкоголь. Руководитель отдела закупок сети алкогольных гипермаркетов «Винберри» Владислав РОЙ связывает это с дефицитом продукции, возникшим вследствие проблем у импортеров в ходе перелицензирования в середине этого года. По его данным, на 30% выросли отпускные цены на выдержанные виски, бурбоны и коньяки.

«Золотой Рог».