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Сотовый оператор Tele2 не спешит в Якутию

13 Ноября 2013, 20:46 | Дальний Восток

Несмотря на то что рынок услуг сотовой связи на Дальнем Востоке уже достаточно освоен крупнейшими игроками «большой тройки», в регион пришел новый оператор - «Tele2». Сегодня его услугами пользуются жители четырех субъектов ДФО.

На сегодняшний день клиентская база четвертого по величине оператора сотовой связи в стране насчитывает более 23 млн абонентов.

«Tele2 Россия» получила право строить сети и оказывать услуги мобильной связи в шести регионах Дальнего Востока благодаря победе в конкурсах на получение GSM-лицензии в 2011 году. Оператор предоставляет услуги связи в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейской автономной области, причем не только в центральных городах, но и в отдаленных населенных пунктах.

Придет ли «Tele2» в Якутию? С таким вопросом ЯСИА обратилось в пресс-службу компании.

«Мы заинтересованы в расширении бизнеса «Tele2 Россия» и рассматриваем различные варианты развития: получение новых лицензий, приобретение региональных операторов, работа в формате виртуального оператора мобильной связи на сетях других операторов и другие. Но конкретных планов по развитию сети Tele2 Россия на территории Республики Саха (Якутия) пока нет», - ответили представители компании.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: связь  сотовые операторы  услуги  tele2 



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