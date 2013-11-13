Сотовый оператор Tele2 не спешит в Якутию

Несмотря на то что рынок услуг сотовой связи на Дальнем Востоке уже достаточно освоен крупнейшими игроками «большой тройки», в регион пришел новый оператор - «Tele2». Сегодня его услугами пользуются жители четырех субъектов ДФО.



На сегодняшний день клиентская база четвертого по величине оператора сотовой связи в стране насчитывает более 23 млн абонентов.



«Tele2 Россия» получила право строить сети и оказывать услуги мобильной связи в шести регионах Дальнего Востока благодаря победе в конкурсах на получение GSM-лицензии в 2011 году. Оператор предоставляет услуги связи в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейской автономной области, причем не только в центральных городах, но и в отдаленных населенных пунктах.



Придет ли «Tele2» в Якутию? С таким вопросом ЯСИА обратилось в пресс-службу компании.



«Мы заинтересованы в расширении бизнеса «Tele2 Россия» и рассматриваем различные варианты развития: получение новых лицензий, приобретение региональных операторов, работа в формате виртуального оператора мобильной связи на сетях других операторов и другие. Но конкретных планов по развитию сети Tele2 Россия на территории Республики Саха (Якутия) пока нет», - ответили представители компании.

ZRPRESS.RU, Владивосток.