Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сотовый оператор Tele2 не спешит в Якутию
Несмотря на то что рынок услуг сотовой связи на Дальнем Востоке уже достаточно освоен крупнейшими игроками «большой тройки», в регион пришел новый оператор - «Tele2». Сегодня его услугами пользуются жители четырех субъектов ДФО.
На сегодняшний день клиентская база четвертого по величине оператора сотовой связи в стране насчитывает более 23 млн абонентов.
«Tele2 Россия» получила право строить сети и оказывать услуги мобильной связи в шести регионах Дальнего Востока благодаря победе в конкурсах на получение GSM-лицензии в 2011 году. Оператор предоставляет услуги связи в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейской автономной области, причем не только в центральных городах, но и в отдаленных населенных пунктах.
Придет ли «Tele2» в Якутию? С таким вопросом ЯСИА обратилось в пресс-службу компании.
«Мы заинтересованы в расширении бизнеса «Tele2 Россия» и рассматриваем различные варианты развития: получение новых лицензий, приобретение региональных операторов, работа в формате виртуального оператора мобильной связи на сетях других операторов и другие. Но конкретных планов по развитию сети Tele2 Россия на территории Республики Саха (Якутия) пока нет», - ответили представители компании.
Новости тематики
- Мобильная связь станет дешевле
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока