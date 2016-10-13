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В Якутии из-за кризиса на 20% упала стоимость жилья
Стоимость жилья в Якутии из-за кризиса снизилась на 20% по сравнению с ценами 2014 года, сообщилает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас можно купить жилье по договору долевого участия за 55 тысяч рублей (за кв. м). В 2014 году можно было найти самое дешевое предложение за 65-66 тысяч рублей" , - уточнил министра архитектуры и строительного комплекса республики Павел Аргунов.он.
Для доступности жилья населению будут работать механизмы выделения земельных участков по договорам освоения территории в целях строительства жилья эконом- класса. "Земля будет предоставляться тому застройщику, который в будущем предложит дольщикам наименьшую стоимость жилья по договорам долевого участия. Кроме того, условием предоставления земли будет и то, что максимальная стоимость этого жилья будет на 20% ниже рыночной стоимости", - сказал Аргунов.
И.о. министра добавил, что при проведении аукциона эта стоимость также будет снижаться. "Это даст гарантию снижения стоимости жилья на 20%. И этими мерами мы сможем обеспечить жильем определенную категорию граждан без больших вливаний из бюджета доступным жильем", - сказал он.
При этом планируется ежегодно увеличивать объемы ввода жилья. Так, к 2022 году в Якутии будет введено 1 млн кв. метров, в этом году планируется ввести 600 тыс. кв. метров. "Темпы жилищного строительства ежегодно растут. Так, в 2015 году введено 546,2 тыс. кв. метров, что 1,8 раз больше, чем в 2010 году. В 2016 году стоит задача по вводу 600 тыс. кв. метров жилья, а к 2022 году довести объем ввода жилья до 1 млн кв метров", - сказал он.
Для доступности жилья гражданам в республике действует госпрограмма "Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы" с 14 подпрограммами.
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