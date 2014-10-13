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Россия планирует подписать договор по газу с Китаем сегодня

13 Октября 2014, 10:29 | Дальний Восток

Россия и Китай могут подписать документ о поставках газа по восточному маршруту уже сегодня. Это может произойти в рамках регулярной встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Об этом заявил ТАСС торговый представитель РФ в Китае Алексей Груздев.

"Заинтересованные ведомства России и Китая на протяжении нескольких месяцев ведут регулярные консультации по Межправительственному соглашению о сотрудничестве в энергетической сфере, включая поставки природного газа по восточному маршруту. Рассчитываю, что сторонам удастся выйти на подписание документа в рамках предстоящей 13 октября в Москве 19-й регулярной встречи глав правительств", - сказал он.

Напомним, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 21 мая подписали контракт на поставку газа в КНР по восточному маршруту в течение 30 лет. Общая цена контракта составит 400 миллиардов долларов. Восточный маршрут предусматривает поставку в КНР 38 миллиардов кубометров российского природного газа в год по магистральному трубопроводу "Сила Сибири".

Между тем: На следующей неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибывает в Москву. 13-14 октября он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и побывает на форуме "Открытые инновации". Главы правительств проведут обсуждение ключевых вопросов российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической областях, а также в гуманитарной сфере, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: Россия  газ  китай  поставки 



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