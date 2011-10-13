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Росрыболовство установило ОДУ в Дальневосточном бассейне на 2012 год
Приказом Росрыболовства № 983 от 5 октября 2011 г. утверждены ОДУ водных биоресурсов для рыбохозяйственных бассейнов и районов добычи (вылова) во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах, а также в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, в Азовском и Каспийском морях на 2012 г.
В частности, как сообщили в центре общественных связей Росрыболовства, рыбаки Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в будущем году смогут выловить 1767,6 тыс. тонн минтая, в том числе 959 тыс. тонн в промысловых подзонах Охотского моря, 410,8 тыс. тонн в Западно-Беринговоморской зоне, 129,6 тыс. тонн – в Северо-Курильской зоне и 101 тыс. тонн – в Петропавловско-Командорской подзоне. Также предстоит освоить более 315,75 тыс. тонн тихоокеанской сельди, 292 тыс. тонн из которых – в Северо-Охотоморской подзоне, и более 108 тыс. тонн трески.
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