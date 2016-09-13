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Минтай на Дальневосточном бассейне хорошо пошел
13 Сентября 2016, 16:17 | Дальний Восток
В Дальневосточном бассейне добыто 2,4 млн тонн, что на 198,7 тыс. тонн больше прошлогоднего. Промысел минтая увеличился на 52,8 тыс. тонн, до 1 млн 397 тыс. тонн. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Северном бассейне вылов увеличился на 13,2 тыс. тонн, до 419,9 тыс. тонн. В частности, трески добыто 300,1 тыс. тонн (на 16,7 тыс. тонн больше), пикши - 87,7 тыс. тонн (на 28,4 тыс. тонн больше).
В зонах иностранных государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 480,9 тыс. тонн биоресурсов, что на 36,4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: Дальний Восток вылов минтай рыба улов
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