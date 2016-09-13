Лососевая путина в Приморье прошла с наваром

В этом году рыбаки Приморского края успешно завершили лососевую путину, а ведь высказывали опасения, что могут не успеть выписать рыболовные билеты. Так как территориальному управлению Росрыболовства еще только предстояло выставить на конкурс рыбопромысловые участки. Однако опасения рыбопромышленников не оправдались. Рыба была выловлена.

О тонкостях лососевого промысла в Приморье Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

- Скажите, когда для Приморья был дан старт путине? Успели вы на промысел? Ведь еще весной не были определены пользователи участков.

- В этом году вышли на промысел 4-5 июля. Однако работа по его организации шла всю весну. За это рыбаки благодарят территориальное управление Росрыболовства, администрацию Приморского края, всех членов комиссии, членов рабочей группы, которые входили в состав комиссии по определению участков. Они сработали так, что решения по рыбопромысловым участкам были приняты в беспрецедентно сжатые сроки. При этом решения были юридически грамотно обоснованы и проверены Федеральной антимонопольной службой. В результате уже 4 июля мы получили разрешительные билеты и 5 июля рыбодобывающие предприятия на севере края стали выставлять невода.

- Год оказался рыбным? В Приморье объемы небольшие, но порой и их не можем поймать.

- Год ожидался рыбным. Наука давала такие прогнозы. В течение недели мы практически освоили все те квоты, которые получили. У нас на севере Приморья своя особенность подхода лососевых. Мы ловим только горбушу, а она идет несколькими мощными подходами, и поэтому для нас важно было успеть взять эту рыбу. Задержись билеты на 5 дней - и путина уже не такая успешная. По оценкам наших рыбаков, мы практически не опоздали на путину, хотя билеты пришли, когда рыба уже начала идти. Если брать компанию «Акватехнологии», то на наши участки давалось 400 тонн горбуши в Тернейском районе. 12-13 июля мы уже почти выбрали все лимиты, которые были нам выписаны. А рыба все шла. В таких случаях наука и специальная комиссия могут увеличить рыбакам объем вылавливаемой рыбы. Это и было сделано, за несколько дней были проведены все процедуры, вплоть до согласования с Москвой, и мы своевременно получили дополнительные квоты.

Мы ловили, наука фиксировала, что даже после нашего изъятия рыба шла в больших объемах на нерест. Комиссия давала надбавку только после проверки ТИНРО-Центром заполнения нерестилищ. А в целом нам добавили около 700 тонн. В данном случае и наука, и рыбаки сработали как надо. Рыба, правда, сначала мелковатая была, потом к середине уже была ожидаемых размеров, а к концу путины пошла достаточно крупных размеров. Рыбачили вплоть до первой декады августа.

- Многие приморцы с трудом представляют, где у нас в крае ловят горбушу.

- Морские участки около устьев рек Венюковка, Самарга, Кабанья, Светлая. Всю свою рыбу мы своевременно обрабатывали, достаточно большую часть переработали с доставкой на рыбоперерабатывающий завод в селе Каменка Дальнегорского района. По времени это 20-22 часа, но все пароходы оборудованы рефтрюмами и оборудованием, которое производит лед. Рыбу взяли на борт, пересыпали льдом и повезли в охлаждаемом трюме. Поэтому рыбопродукция, которую производил береговой завод, отличного качества.

– Какую продукцию вы изготавливаете?

- В основном рыба, потрошенная с головой, молоки, фарш рыбный из той рыбы, которая была укушена морским зверем. Большую часть улова мы продали через собственную сеть на севере края по самым демократичным ценам от 120 до 140 рублей за 1 кг в зависимости от размера и сорта. Путина достаточно эффективная, но мы видим некоторые моменты, которые мы усилим, и к следующему промысловому году мы подготовимся заранее, без спешки.

- Есть ли какие-то особенности у приморской рыбалки по лососю? Длина невода, температура воды, к примеру?

- Скоротечность. Рыбалка начинается рано – конец июня, а заканчивается в 20-х числах июля. Когда у нас рыбалка заканчивается, на Сахалине только начинается. Температура воды, конечно, играет роль, но в данном случае все зависит и от уровня воды, и от гидрологии. Но что нас радует, так это не только то, что рыбы было много, а то, что она подошла в те сроки, которые были определены. И, самое главное, были заполнены нерестилища. То есть мы можем смело говорить о том, что будет хорошее воспроизводство, мы можем рассчитывать на достаточно успешный 2018 год как минимум. Стоит отметить и работу пограничной службы и рыбоохраны. Браконьеров они гоняют и ставят надежный заслон.

- То есть вы можете сказать, что масштабного браконьерства в Приморье нет?

- Его на северных реках края стало гораздо меньше. Оно присутствует; но там, где есть законопослушные рыбаки, которые выиграли конкурсы, там, где есть рыбацкие участки, браконьерства почти нет. Сами рыбаки не дадут работать браконьерам вольготно. Так всегда было, что добросовестный пользователь следит за своим участком. И опять же, повторюсь, и рыбоохрана Тернейского района (это подразделение теруправления Росрыболовства), и пограничные службы сработали эффективно, и большая часть вот этих браконьерских станов была своевременно предупреждена, что работать они не будут. В итоге наши бригады не наблюдали массовых заготовок.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы у горбушевого и лососевого промысла? Нужно ли формировать новые промысловые участки?

- В Тернейском районе 8 морских участков уже создано. У компании «Тройка» три участка, у «Акватехнологий» участок в р-не устья реки Венюковки плюс участок в р-не Малой Кемы, подходы там были небольшие, но выданные квоты освоили. Есть еще два участка, которые уже сформированы, возле п. Терней, но по ним не было выявлено победителя, хотя их и выставляли на конкурс. У тех компаний, которые заявились на конкурс, были выявлены нарушения конкурсной документации. В любом случае будет новый конкурс, и к следующему сезону они будут закреплены за рыбаками. Лично мне кажется, что нужно внимательно посмотреть на Ольгинский район, реку Аввакумовку, но там придется проводить серьезные мероприятия по снятию браконьерского прессинга. Там бывают хорошие подходы кеты, но заниматься незаконным промыслом едут со всего края. Той местности нужен добросовестный пользователь, который поможет рыбоохране.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.