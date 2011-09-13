Загород требует инфраструктуру

Таунхаусы и малоквартирные дома набирают популярность. Но требования к инфраструктуре у их покупателей иные, нежели у покупателей классических коттеджей. Ведь таунхаус, по сути, городское жилье за городом. Если тенистый сад и пруд на участке еще могут примирить вас с отсутствием инфраструктуры в шаговой доступности, то квартира в таунхаусе при таких условиях становится бессмысленным приобретением.

Формат таунхауса, а тем более малоквартирного дома на российском рынке недвижимости стал набирать популярность не так давно. Неудивительно, что в определении их характеристик даже у экспертов есть расхождения.

«Таунхаусы и их разновидности, такие как дуплексы, твинхаусы, квадрахаусы, виллеты и т. д., представляют собой сблокированные дома, состоящие из нескольких секций (квартир). По большому счету все типы сблокированных домов различаются количеством секций, а разнообразие названий является маркетинговым ходом для привлечения потенциальных покупателей»,- считает директор по развитию компании Atlas Development Сергей МАХМУДОВ.

«Таунхаус - это компромиссный вариант между полноценным загородным жильем и городской квартирой,- дает свое определение директор департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty Дмитрий ЦВЕТКОВ.- Многие хотят жить за городом, но не у всех есть деньги на приобретение полноценного дома с участком. Некоторым покупателям вообще не нужен участок, но они хотят жить за городом. Другие не очень стремятся к индивидуальному проживанию, но хотят иметь недвижимость рядом с горнолыжным курортом или санаторием на берегу водохранилища». По его мнению, наиболее гармонично выглядят мультиформатные поселки, включающие в себя и таунхаусы, и дуплексы, и малоквартирные дома, пишет rokf.ru.

Впрочем, есть критерий, по которому таунхаусы и малоквартирные дома отличаются от коттеджной застройки: для продажи требуется гораздо большая степень готовности. Коттедж можно продавать не совсем достроенным, и покупатель готов еще год его отделывать и достраивать. Что касается таунхауса, покупателю нужно как можно быстрее начать там жить.

Отсюда и следующее условие - наличие в непосредственной близости социальной инфраструктуры. Это владельцы особняка могут предпочесть уединение наличию детсада, школы, поликлиники или спорткомплекса: детей можно отправить за границу или нанять гувернантку, семейный врач давно уже пользует всех домочадцев, а при необходимости есть клиники Израиля и Швейцарии. А владельцам таунхауса или квартиры нужны и школы, и детсады, и медцентры, и магазины и многое другое.

«Чем выше уровень инфраструктурного обеспечения района в целом и загородного жилого комплекса в частности, в рамках которого реализуются квартиры и/или таунхаусы, тем выше востребованность данного продукта на рынке»,- говорит Сергей Махмудов.

Однако здесь есть очень мощный ограничитель: затраты девелопера на создание подобной инфраструктуры и возможные затраты жителей поселка на ее содержание. «Чем больше и разнообразнее инфраструктурная составляющая, тем легче клиентам принять решение о том, где жить их семье и где будут расти их дети. Больше всего выигрывают проекты, обладающие разным спектром инфраструктур. Но иногда инфраструктура может и отпугивать покупателей: это происходит в том случае, если бремя содержания ее ложится на плечи жильцов»,- предупреждают экперты. Чтобы этого не происходило, девелопер должен рассматривать различные схемы управления инфраструктурой.