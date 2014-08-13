Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция пройдет в октябре во Владивостоке

Растущее значение российского Дальнего Востока на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, огромный потенциал развития региона как добывающего, транзитного и торгово-экспортного узла ставит Дальневосточную нефтегазовую торгово-транспортную конференцию в ряд важнейших событий региона и нефтегазовой индустрии. Конференция состоится 9-10 октября 2014 года во Владивостоке, Россия.

Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция была сформирована на основе Российско-Китайско-Казахстанского нефтегазового форума, который проходил ежегодно начиная с 2004 года. Форум предыдущих лет проходил при активном участии и поддержке Института Энергетической Стратегии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства нефти и газа РК, ШОС, Исследовательского центра развития Госсовета КНР, Министерства минеральных ресурсов и нефтяной промышленности Монголии, Газпром, Роснефть, КазМунайГаз, CNPC, Sinopec, Petrochina, Сургутнефтегаз, Тенгизшевроил, Каражанбасмунай, Казтрансойл, КТК, Saudi Aramco, BP, BNP Paribas, SGS, Mercuria Energy Trading и других организаций.

Конференция представит информацию о состоянии нефтегазовой индустрии Дальневосточного региона, осветит конъюнктуру рынков нефти, газа и нефтепродуктов АТР, специфики экспорта нефти и нефтепродуктов из российского Дальнего Востока, основных экспортных и транзитных маршрутов, транспортной инфраструктуры, перспектив их развития.

Особое внимание будет уделено нефтегазовому комплексу Дальнего Востока России; сотрудничеству в нефтегазовом секторе России, Китая и стран Центральной Азии; рынкам нефти, газа и нефтепродуктов Японии, Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, а также республике Казахстан как одному из наиболее значимых энергетических партнеров КНР.

Организатором мероприятия выступает британская компания Confidence Capital - эксперт в организации специализированных международных конференций, образовательных программ и деловых визитов для профессионалов нефтегазовой отрасли СНГ.

Источник:

http://www.ccapital.co.uk/info/conference/fareastern_conference2014/obzor/

За подробной информацией обращайтесь:

Екатерина Полуянова, +44 20 8349 1999, e_poluyanova@ccapital.co.uk

Наталия Доровская, +7 495 909 99 08, n_dorovskaya@cconfidence.ru

ZRPRESS.RU, Владивосток.