Николай ГОРЯЧЕВ, директор Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН: Необходима либерализация золотодобывающей отрасли

В Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте (СВКНИИ) накоплены обширные знания о золотоносности северных территорий. При этом фундаментальные исследования здесь уже давно ведут параллельно с решением практических задач, которые ставят администрация территории, компании-недропользователи и другие организации.

Проведение международного горно-геологического форума, который соберется в Магадане уже во второй раз, тоже вклад в развитие золотодобывающей отрасли в регионе. Совместно с областной властью, Российским геологическим союзом и при поддержке ведущих компаний, занятых в этой сфере, на Колыме создана площадка для профессионального общения, продвижения передовых технологий. Область намерена вернуть себе статус «золотого цеха» страны.

Возможны ли в золотодобыче технологические прорывы и какие основные проблемы тормозят развитие отрасли? Об этом «ДК» разговаривал с директором СВКНИИ Николаем ГОРЯЧЕВЫМ.

– Николай Анатольевич, каково ваше видение проблем, которые существуют в отрасли, что мешает ее развитию, в том числе на территории Магаданской области?

– Проблем много, и если их систематизировать, то на первое место нужно поставить несовершенное законодательство в этой сфере. Сегодня все вопросы недропользования регулируются Федеральным законом «О недрах», который одинаков для всех – и для нефтяников, и для золотодобытчиков, в нем, к примеру, нет понятия о разделении месторождений по объемам запасов, много нестыковок. Закон существует уже более 15 лет, его постоянно «латают», вносят изменения, но это не сильно его улучшает, а нередко и вовсе ухудшает. На мой взгляд, в России нужно давно принимать Горный кодекс по примеру стран, где добыча полезных ископаемых играет ведущую роль в экономике, таких как Канада или Австралия. Уже предпринималось несколько попыток вынести проект такого кодекса на обсуждение Госдумы, но депутаты все спокойно топят.

И вообще в этой сфере в России до сих пор слишком велико участие государства. Насколько я знаком с австралийскими, канадскими, американскими положениями о добыче и обороте золота, там государство вообще на этом рынке отсутствует. Золото везде товар, это только у нас оно еще и валютная ценность. Сейчас на мировом рынке очень хорошая цена – более $1500 за унцию. Посмотрите, что делается в этой отрасли в Канаде, Австралии, Америке – все бурлит, масса юниорских компаний занимается разведкой площадей, тут же их предлагают к разработке. Ежегодно весной в Торонто собирается самая крупная в мире конференция тех, кто занимается поиском и добычей золота и других полезных ископаемых, порядка 25 тысяч человек приезжают со всего мира, и там же работает ярмарка по продаже объектов. Все очень динамично происходит, только у нас в России активности нет, в результате государство, которое все жестко регламентирует, само теряет, упуская выгоду от высокой цены на мировом рынке золота. Я думаю, такое отношение к драгметаллу – это наследие советского времени.

– Что необходимо сделать, чтобы золотодобывающая отрасль в регионе имела стабильную перспективу?

– Необходимы либерализация отрасли и усиление полномочия региональной власти в отношении мелких и средних месторождений, тогда золотодобыча, особенно россыпная, на которой сегодня держится экономика области, получит более энергичное развитие, а недропользователи – уверенную перспективу.

Дисбаланс отношений между региональным и федеральным уровнем власти возник после того, как убрали правило «двух ключей» и территории оказались практически бесправными в вопросах регулирования освоения недр. Сами недра – это собственность государства, здесь вопросов нет, но необхобимо определить, какие месторождения должны оставаться исключительно в его ведении, а по каким полномочия можно передать на региональный уровень. Мелкие объекты с запасами меньше 10 тонн, на мой взгляд, рациональнее было бы распределять в регионе на конкурсной основе. Региональная власть в лице департамента по недропользованию отлично знает ситуацию в отрасли, работоспособность и эффективность компаний, занятых в сфере россыпной золотодобычи, и может более четко контролировать исполнение ими лицензионных и конкурсных обязательств.

При этом процесс получения лицензий на разведку и добычу золота крайне забюрокрачен, даже на объект с очень маленьким запасом необходимо оформить такой же пакет документов, как на крупные месторождения. Нужно пройти массу согласований, которые, как правило, делаются в Москве. Так что помимо высокой платы, которую недропользователь заплатит за лицензию на аукционе, он понесет еще кучу издержек, которые лягут в итоге на его производство. Все это особенно болезненно отражается на небольших компаниях, которые сегодня составляют основу золотодобытчиков Магаданской области.

– Вы говорите сейчас о россыпной золотодобыче, но как долго еще она будет определять экономику области?

– То, что золотодобывающая отрасль в области до сих пор в значительной степени зависит от россыпных месторождений, несет в себе определенные экономические риски. Во всем мире россыпное золото уже главным образом отработано, поэтому развитие технологий разведки, разработки месторождений, извлечения идет вперед – к рудным месторождениям. На Колыме из 17 тонн золота, добытых в прошлом году, 11 т – россыпное. Обеспечил эти показатели в основном малый и средний бизнес, который не всегда продуктивен с точки зрения производительности труда (каждый работающий должен добывать до 15 кг золота, а у нас в среднем получается 1-5 кг), но для области это рабочие места, занятость населения и социальная стабильность. При том, что основные перспективы связаны с крупными рудными проектами, которые должны когда-то «выстрелить», все проблемы, связанные с россыпями, остаются на первом плане для региональной власти. Кстати, в области масса небольших рудных объектов, которые могли бы быть вовлечены в отработку в течение трех-четырех лет, но крупным компаниям они не интересны, а мелкие не могут этого сделать из-за отсутствия «длинных» кредитов, на которые можно было бы приобретать дорогостоящее оборудование для модульных фабрик.

Поэтому ставка на крупных инвесторов, таких как «Полиметалл». Политика этой компании максимально направлена на решение региональных проблем. Она разрабатывает Дукат, с него начала осваивать весь Омсукчанский район, дальше пошла на Омолон. Они пришли работать и работают. Второй пример – ОАО «Полюс Золото», которое имеет лицензию на разработку одного из крупнейших в мире Наталкинского золоторудного месторождения. Однако по этому объекту уже несколько лет идет пробуксовка, ввод его в эксплуатацию постоянно откладывался. Сейчас дочернюю компанию «Полюса Золото» ОАО «Рудник имени Матросова», которая реализует этот проект, возглавил новый директор, уже запустивший в производство несколько объектов. В связи с этим у меня появился осторожный оптимизм относительно этого проекта.

– Николай Анатольевич, насколько золотодобывающая отрасль Колымы восприимчива к новым технологиям? Происходит ли сближение, как говорят, науки и практики?

– Ученые СВКНИИ много работают с компаниями по договорам, связанным с геологоразведочными работами, определением залегания золота, локализации рудных тел и т.д. Наука востребована администрацией области, мы давно сотрудничаем в вопросах разработки стратегии развития региона, подготовки кадров и т.д. Но если говорить о продвижении новых технологий, то это не совсем наша функция, поскольку профиль академического института иной, хотя нам есть что предложить бизнесу. Есть разработки новых аппаратов, которые существенно улучшают показатели извлечения золота и сокращают издержки, в том числе созданных с нашим участием в альянсе с уральскими коллегами, учеными Дальневосточного отделения РАН. Но пойти дальше хорошо зарекомендовавших себя опытных образцов мы пока не можем.

Причин много. Чтобы запустить разработку в производство, должен сформироваться спрос на партию приборов, производство должно быть серийным, иначе никакой производитель не возьмется за заказ. Мы в прошлом году на конференции по техногенным месторождениям презентовали золотодобытчикам установку по доизвлечению золота, которую разработали совместно с уральцами, там есть ноу-хау, эффект ее работы доказан. Интерес к ней был, но заказов от бизнеса пока не последовало. Я думаю, это следствие того, что многие в отрасли сегодня живут одним днем, сводят экономику компаний к минимальным затратам, не имеют уверенности в будущем, поэтому предпочитают работать дедовскими методами.

Некоторое время назад у нас появилась надежда на то, что сможем продвигать свои разработки через создание совместных с бизнесом предприятий, внося в качестве учредительного вклада интеллектуальный продукт. Но не все так просто, опять-таки возникает масса бюрократических проблем, начиная с того, что закон принят, а подзаконных актов, изменений в Налоговый кодекс нет. Попутно встают финансовых вопросы, даже на организационные вещи необходимо понести большие затраты. К примеру, чтобы оценить продукт интеллектуальной собственности, нужно заплатить немалые деньги. Где их взять? Мы бюджетная организация, поэтому каждый наш шаг без этих документов расценивается как нецелевое использование бюджета. Получается так, что государство понимает, что нужно коммерциализировать научный результат, но при этом не доводит решение этого вопроса до конца.

– Тем не менее в рамках Форума, который пройдет в Магадане в начале сентября, вы вновь будете продвигать новые технологии и оборудование…

– Мы не может останавливаться, недропользование еще долго будет фирменной отраслью Магаданской области, поэтому задача ее модернизации всегда будет актуальной. В рамках Форума запланирована большая научная программа, для его участников мы организовали поездки на крупные золотодобывающие объекты, важной составляющей мероприятия станет и выставка промышленной продукции и технологий в области недропользования. В этом году в ней примут участие производители с мировыми брендами.

Несмотря на то, что Колыма находится, скажем так, на отшибе, к нам дорого прилететь, мы ожидаем большое количество гостей, в том числе авторитетных зарубежных специалистов, которые выступят с докладами. Некоторые «откомандированы» к нам Международным обществом геологов, занимающихся изучением промышленных месторождений полезных ископаемых (SEG). Я являюсь его членом и возглавляю региональное отделение общества по Северной Евразии. Хочу сказать, что это профессиональное сообщество, созданное по инициативе самих геологов, представляет собой хороший пример того, как можно сообща решать актуальные в отрасли вопросы и лоббировать ее интересы на разных уровнях. Нашим недропользователям как раз недостает такого единства.