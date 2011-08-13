Недооцененный регион

Золотопромышленники с тревогой говорят о перспективах отрасли. На традиционном форуме MINEX, прошедшем в октябре 2010 года, некоторые специалисты прогнозировали падение объемов добычи золота в России уже по итогам года. И хотя этот прогноз не оправдался, он может сбыться в перспективе. По словам участников рынка, большинство компаний сталкивается со снижением содержания драгметалла в руде, запасов богатых и удобных в переработке руд.

Между тем некоторые ученые и эксперты отрасли в будущем высоко оценивают потенциал России и, в частности, Дальнего Востока, рассчитывая на открытие новых, в том числе крупных месторождений золота. Регион считается недооцененным по своему ресурсному потенциалу из-за труднодоступности и низкой степени изученности.

Так, ученые ЦНИГРИ, давая оценку открытиям месторождений золота в так называемом Тихоокеанском рудном поясе (ТП), подчеркивают, что общий ресурсный потенциал российского сегмента ТП по сравнению с зарубежными представляется существенно недооцененным. «Открытия в зарубежных сегментах ТП за последние 35 лет охватывают 57 золоторудных и золотосодержащих месторождений с запасами более 35 т золота в каждом и с общими запасами золота около 14 000 т», – приводится в исследованиях . А месторождения золота, открытые в российском сегменте ТП за последние 45 лет, охватывают только 26 объектов, каждый из которых располагает запасами более 10 т золота. Можно предположить, что нераскрытый ресурсный потенциал российского сегмента ТП составляет не менее 2000 т золота, делают вывод ученые.

Ведущий геолог ФГУНПП «Аэрогеология», д.г.-м.н Евгений НЕКРАСОВ, давая оценку источникам пополнения запасов золота в ХХI веке, из коренных лидирующие позиции отдает месторождениям близповерхностных золотосеребряных и золототеллуридных руд, представителями которых в России являются известные Хаканджинское, Майское, Купол, Кубака, Джульета и многие другие на Дальнем Востоке страны, пишет zolotonews.ru.

Запасы золота, приходящиеся на этот тип месторождений, возросли в мире за последние годы почти в три раза и обогнали месторождения, локализованные в углеродистых песчанико-сланцевых породах, к которым относятся знаменитые Наталкинское в Магаданской области и Нежданинское в Якутии. По данным ученого, главное изменение в ситуации с мировыми запасами и добычей золота в перспективе в мире связано с золотосодержащими месторождениями медно-порфировых руд. В последние годы в поисках и разведке таких месторождений в мире произошел прорыв – были открыты почти одновременно несколько крупнейших месторождений с запасами попутного золота, превышающими или приближающимися к 1000 т на каждом. Россия здесь пока отстает, единственное изученное на поисково-оценочной стадии крупнотоннажное месторождение этого типа – золотомедно-порфировый «гигант» Песчанка – находится в Чукотском АО, хотя известно достаточно много слабоизученных проявлений данного типа.

Ученые Дальневосточного геологического института ДВО РАН высоко оценивают перспективность открытия на Дальнем Востоке крупномасштабного месторождения драгметаллов, включающих золото, серебро и платину, в графитосодержащих комплексах. Вопрос в поисках технологий извлечения драгметаллов из руд. Первые сообщения о результатах работы российских ученых произвели впечатление, заговорили даже о перспективах обвала рынка золота. Однако беспокоиться пока рано, результаты исследований получены только в лабораторных условиях. Как поведет себя золото в промышленной установке, еще неизвестно, фундаментальные исследования продолжаются.

– Графитизированные породы имеют большую площадную распространенность в Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области, – говорит директор ДВГИ ДВО РАН академик Александр ХАНЧУК. – Перспективность извлечения из них благородных металлов, редкоземельных элементов и урана зависит от наличия соответствующих технологий.

Российские золотодобывающие компании, по мнению экспертов, в своем большинстве продолжали покупать готовые активы, нежели заниматься «незрелыми проектами» или поисками новых. Они демонстрировали рост инвестиций в ГРР в Дальневосточном регионе, но, как правило, в исследование прилегающих к разрабатываемым месторождениям территорий. Комментируя планы работы ОАО «Покровский рудник» председатель совета директоров МА «Петропавловск» Павел МАСЛОВСКИЙ подчеркивает, что компания будет работать на запасах, которые удалось прирастить в результате геологоразведки на флангах месторождения.

– Это руды с более бедным содержанием металла, – говорит Масловский. – Мы по-прежнему будем вести интенсивную разведку вокруг «Покровки» и продолжим интенсивные поисковые и разведочные работы как рядом с нашими месторождениями, так и по другим лицензиям в Амурской области. Вы сами понимаете: сегодня мы добываем порядка 16 тонн золота в год – это запасы одного среднего месторождения, которое мы отрабатываем примерно за 2 года. Чтобы поддерживать уровень добычи, нам нужен прирост запасов, поэтому необходимо искать и еще раз искать.

ОАО «Полиметалл» на геологоразведку месторождений в Хабаровском крае планирует направить в 2011 г. почти 60% от всех инвестиций компании в геологоразведочные работы. «Следующий круг роста компании будет основан уже не на приобретаемых новых активах, а за счет выявленных месторождений в ходе собственных геологоразведочных работ», – отметил в конце прошлого года гендиректор компании Виталий НЕСИС. – «Полиметалл» намерен в третьем квартале 2012 г. в результате ГРР получить как минимум два месторождения мирового уровня с запасами от 200 т драгметаллов в золотом эквиваленте.

Несовершенство законодательства о недрах в России не привело к замене государства частными горнорудными компаниями, которые специализируются на поисках месторождений, что, как считают ученые ЦНИГРИ, в целом тормозит геологоразведочные работы в стране.

– Так называемые компании джуниоры (juniors) должны разведывать месторождения, а добытчики (miners и majors) просто покупать у них разведанное и добывать, – говорит один из экспертов рынка. – То, что у нас «пироги печет сапожник, а сапоги – пирожник», стало причиной резко сократившихся после кризиса 2008 г. инвестиций в ГРР. Добывающие компании просто урезали расходы на непрофильную для них деятельность, что нормально в кризис!

По мнению бывшего руководителя комитета по драгметаллам Ассоциации российских банков Сергея КАШУБЫ, исправить ситуацию помогла бы либерализация законодательства об иностранных инвестициях, которая привлекла бы в российскую геологоразведку «юниорские» компании.

– На западе «юниорская» модель бизнеса работает уже достаточно давно и успешно: это маленькие компании, которые за свой счет покупают лицензию, самостоятельно проводят на ней разведку и, если обнаруживают достаточные запасы, привлекают к проекту рыночных инвесторов. Проект, как правило, доводится до стадии ТЭО или строительства предприятия, после чего, готовый и «упакованный», продается крупной золотодобывающей компании.

Положительные сдвиги в этом направлении наблюдаются лишь в самые последние годы, например, канадской компанией Fortress Minerals Corp открыто месторождение Светлое в Хабаровском крае. В декабре прошлого года Светлое приобрел «Полиметалл».

Досье "ДК"

В России Fortress принадлежит ООО «Фортресс Дальний Восток», которое занимается поиском перспективных участков в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области. Сама Fortress входит в группу компаний Lundin, одну из крупнейших горнодобывающих структур в мире. Акции Fortress торгуются на венчурной бирже в Торонто.

Итоги ГРР по данным Дальнедра, общий объем финансирования геологоразведочных работ по Дальневосточному федеральному округу за 2010 год составил 27,6 млрд руб. против 19,7 млрд руб. за 2009 год. По сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза вырос объем инвестиций, на 37,7% увеличилось финансирование ГРР недропользователями. Рост инвестиций в геологоразведку явился общероссийской тенденцией, связанной с преодолением мирового финансового кризиса. В 2010 году по сравнению 2009 годом в большинстве субъектов округа отмечался рост объемов финансирования ГРР за счет средств недропользователей. За 2010 год объем внебюджетного финансирования геологоразведочных работ на территории ДФО составил около 24 млрд руб.

Досье "ДК"

В Амурской области в геологоразведочные работы на железо, никель, золото рудное и россыпное велись на 36 объектах, в Камчатском крае из 22 объектов 16 – на золото, платину, никель. В Магаданской области из 152 объектов ГРР 149 – золотые, золотосеребряные и серебряные месторождения и рудопроявления. На территории Хабаровского края ГРР за собственные средств выполнялись 41 компанией, большинство из которых на россыпное и рудное золото, платину, серебро. Недропользователи Чукотского автономного округа вели работы на 14 объектах, в том числе 11 золоторудных, в Республике Саха (Якутия) – на 160, в том числе – на 93 золоторудных и золотосеребряных.