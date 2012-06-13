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Агрострахование идет нецивилизованным путем
Министр сельского хозяйства РФ Николай ФЕДОРОВ считает неприемлемой сложившуюся в ряде регионов ситуацию с агрострахованием.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на оперативном совещании было отмечено, что, несмотря на оказываемую поддержку из федерального бюджета, в некоторых регионах не застраховано ни одного гектара посевных площадей. В Алтайском крае, к примеру, застраховано всего 20%. Лучший показатель по страхованию с господдержкой в целом по России не превышает 50%.
«Эта ситуация неприемлемая, нецивилизованная», - заявил Николай Федоров. Министр поручил руководителям отраслевых департаментов ведомства вместе с региональными властями проанализировать сложившуюся ситуацию и подготовить предложения по ее исправлению.
"Золотой Рог".
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