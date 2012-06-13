Страховщики отказываются работать с туроператорами

Крупные туроператоры, у которых в соответствии с новым законом размер финансовых гарантий зависит от оборота, должны переоформить свои договоры со страховщиками до 4 июля. Но до сих пор еще ни одной компании не удалось этого сделать: после череды банкротств на туррынке страховщики отказываются брать на себя возросшие риски.

Поправки в закон о турдеятельности вступили в силу 5 мая, а к 4 июля туроператоры должны получить новые фингарантии. Согласно поправкам, для туроператоров, чья выручка превышает 250 млн рублей, размер финансовой гарантии составит 12% от оборота. Те, чей оборот меньше, должны иметь фингарантии на 30 млн рублей.

Если компании не успеют в срок, Ростуризм в течение 15 дней исключит их из реестра. В результате в разгар летнего сезона столкнуться с проблемами могут компании, на которых приходится до 50% рынка, сообщают информагентства.

«Золотой Рог».