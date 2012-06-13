Северная Корея намерена импортировать из Приамурья пшеницу и сою

КНДР в 2012 году планирует импортировать из Амурской области порядка 10 тыс. тонн пшеницы и 10 тыс. тонн соевых бобов, - это было озвучено на первом заседании рабочей группы по активизации сотрудничества между правительством Амурской области и комитетом по содействию международной торговле КНДР в Благовещенске.

В ходе работы группы также достигнуто соглашение об увеличении в 2013 году квоты на привлечение северокорейских рабочих до 1 тыс. 650 человек. В этом году в Приамурье планируется прибытие 36 северокорейских специалистов для работы в отрасли сельского хозяйства.

«Золотой Рог».