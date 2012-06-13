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РОСГОССТРАХ наградит лучших студентов России

13 Июня 2012, 01:05 | Дальний Восток

РОСГОССТРАХ подвел итоги традиционного Всероссийского конкурса студенческих научных работ на призы компании. Данный конкурс, проводимый уже в шестой раз, стал самым популярным и массовым на российском страховом рынке. В этом году в конкурсе приняли участие более 1300 студентов и преподавателей, более 70 из которых были удостоены призов и получили предложения о трудоустройстве в РОСГОССТРАХ.

«Наша компания и дальше будет поддерживать лучших студентов и преподавателей страны, - прокомментировал итоги конкурса вице-президент компании РОСГОССТРАХ Ильяс АЛИЕВ. – Как лидер рынка мы нацелены на перспективу, и нам очень важно воспитать будущее поколение страховщиков, которое продолжит развитие страхования в России».

Первый приз среди студентов ВУЗов в размере 30 000 рублей завоевала Анна ВАСИЛЬЕВА, студентка Ивановского госуниверситета. Призы за 2-е место в 22 500 руб. получат Мария ПАЩЕНКО (Азовский филиал Ростовского экономического университета) и Екатерина АНДРЕЕВА (Пензенский университет архитектуры). Три третьих приза по 15 000 руб. присуждены Анастасии НЕЧАЕВОЙ (Дальневосточный федеральный университет), Алле ШУСТОВОЙ (Пермский институт (филиал) РГТЭУ) и Георгию ЖЕЛЕЗНОМУ (Финансовый университет при Правительстве РФ).

Георгий Железный установил своеобразный рекорд конкурса РОСГОССТРАХ – он побеждает уже в третий раз. Первые два приза Георгий получил, когда учился в Уфимском финансово-экономическом колледже (где по рекомендации филиала он получал именную стипендию компании). Затем Георгий продолжил свое обучение в Финансовом университете. Он в очередной раз прислал на конкурс свою научную работу и одержал заслуженную победу!

Активное участие в конкурсе РОСГОССТРАХ приняли также студенты колледжей и техникумов России, изучающие страховое дело. Кроме этого, по традиции компания РОСГОССТРАХ поощрила преподавателей, руководивших лучшими студенческими работами.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".

Автор: Сергей Кузьмин
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