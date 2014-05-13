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На Камчатке российско-итальянское СП вложит 2,4 млрд рублей в деревопереработку
СП "Камчатка-Италия" ("КамИт") планирует создание крупного деревообрабатывающего производства в Мильковском районе Камчатского края
Уже заключен учредительный договор о создании российско-итальянского деревообрабатывающего предприятия "Камчатка-Италия". Свои подписи под документом поставили генеральный директор созданного краевым правительством ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай ПЕГИН и единый управляющий Carmac Group s.r.l. (Италия) Арко КАРАПЕТИАН.
Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет более 2,4 млрд рублей.
СП "КамИт" намерено построить современное производство по заготовке и глубокой переработке древесины. Планируется, что новое предприятие будет осуществлять комплексную переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные отходы.
Все промышленное оборудование для лесозаготовки, лесопильного производства, сушильного хозяйства, производства элементов деревянного домостроения и фанеры будет предоставлено итальянской стороной.
Юрий РОГОВ. ZRPESS.RU.
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