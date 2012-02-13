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Лицензирование пива может быть введено уже в этом году
Лицензирование производства пива может быть введено с 1 июля этого года. Как стало известно РБК daily, депутат Госдумы Виктор ЗВАГЕЛЬСКИЙ в течение ближайшего месяца планирует внести на рассмотрение парламента соответствующие поправки в Закон «О госрегулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ).
При этом от лицензирования будут освобождены мини-пивоварни и небольшие производители натуральных напитков - сидра, сбитня и медовухи. Пивовары выступают резко против такой инициативы и заявляют, что лицензирование производства пива приведет к росту коррупции в стране и в перспективе убьет всю отрасль.
Виктор Звагельский обещает восстановить права производителей натуральных напитков, дав им поблажки наравне с мини-пивоварнями. Но при этом он говорит, что эти компании также будут ограничены по объемам выпуска, а их продукция - по содержанию алкоголя. «После принятия поправок они смогут быть не крепче 6 градусов, - отметил г-н Звагельский. - В прежней редакции 171-ФЗ сидры и медовухи могли быть от 4 до 16 градусов».
«Лицензирование вредит любому прозрачному бизнесу, каковым является и производство пива, - так отреагировали на инициативы депутата в пресс-службе Союза российских пивоваров. - Это лучший способ усугубить ситуацию с уровнем коррупции в стране и убить отечественное пивоварение, приносящее государству только акцизами почти 100 млрд руб. в год. Кроме того, идея выдавать пивоварам лицензии идет вразрез с курсом руководства России на улучшение бизнес-климата в нашей стране».
Иллюстрируя неэффективность введения лицензирования, пивовары приводят в пример производство крепкого алкоголя, где наличие этого инструмента не помогло государству справиться с теневым рынком, занимающим порядка 50%. В Союзе пивоваров отметили, что авторы поправок не приводят никаких аргументов в пользу достижения экономического эффекта от введения лицензирования. Кроме того, пивовары выразили сомнение, что предоставление льгот для мини-пивоварен соответствует положениям закона «О конкуренции».
Однако Виктор Звагельский не сомневается в своей правоте. По его словам, лицензирование производства пива должно быть введено не позднее 1 января 2013 года, а отдельные положения могут вступить в силу уже с 1 июля 2012 года.
«Золотой Рог».
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