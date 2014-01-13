Закупленные во Владивостоке продукты привели к продовольственному скандалу на Камчатке

Ряд серьезных нарушений выявлено в деятельности ГУП «Камчатпродснаб». Материалы проверки министерства имущественных и земельных отношений направлены в прокуратуру Камчатского края, а на предприятии назначен новый директор. Об этом заявил глава министерства Борис Выборов, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.



«ГУП «Камчатпродснаб» начало свою деятельность около года назад. Оно было создано с целью обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации уровня цен на продукты питания в северных районах Камчатского края», - сказал Борис Выборов.



Он отметил, что предприятием была открыта сеть розничных магазинов в 9 отдаленных населенных пунктах, через которые напрямую, без посредников, осуществлялась реализация продуктов питания населению по сниженным ценам. Продовольствие закупалось во Владивостоке и поставлялось морским транспортом в северные районы полуострова.



«В конце 2013 года на работу предприятия поступило ряд жалоб и замечаний, поэтому министерством была назначена проверка его деятельности. По результатам проверки директор ГУП «Камчатпродснаб» был уволен, и назначен новый руководитель», - сказал Борис Выборов.



Он подчеркнул, что в результате проверки предприятия был выявлен ряд серьезных финансовых нарушений.



«В связи с этим было принято решение направить в правоохранительные органы соответствующее заявление о даче правовой оценки деятельности генерального директора предприятия», - сказал министр.



Борис Выборов отметил, что генеральный директор ГУП «Камчатпродснаб» Иван Сырбу был уволен в конце декабря. В настоящее время на эту должность назначен Виталий Мороча, который в ближайшее время должен устранить нарушения в деятельности ГУПа и наладить регулярные поставки продуктов питания в Корякский округ по сниженным ценам.



«В северных районах на территории округа очень высокие цены на основной набор продуктов питания. Зачастую в маленьких населенных пунктах на все село один магазин, и владелец является монополистом. Цены порой не просто высокие, а запредельные. Идея создания краевого предприятия как раз состояла в том, чтобы, во-первых, сформировать определенный ассортимент продуктов, во-вторых, чтобы, минуя цепь посредников, доставлять продукты потребителям по более приемлемым ценам, ну и третье – чтобы была конкуренция, особенно в небольших населенных пунктах, - говорит глава администрации Корякского округа Вячеслав Падерин. - Население с большим удовлетворением восприняло эту идею, потому что люди увидели, особенно на первых этапах работы предприятия, что цены были гораздо ниже. Год предприятие проработало, конечно, и проблемные вопросы возникали. Сегодня произошла смена руководства. Задача стоит: посмотреть и по ассортименту, по набору основных продуктов, по ценам. Я считаю, что работа эта должна продолжаться, ведь она востребована населением Корякского округа. Надеюсь, что новое руководство наведет порядок в работе учреждения и поставки продуктов по сниженным ценам в северные районы продолжатся».

ZRPRESS.RU, Владивосток.