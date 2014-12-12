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Российские морские порты увеличили грузооборот

12 Декабря 2014, 12:38 | Дальний Восток

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2014 года увеличился на 6,0% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года и составил 571,4 млн т.

Объём перевалки сухогрузов составил 265,7 млн. т (+13,7%), в том числе: угля – 107,5 млн т (+16,0%), грузов в контейнерах – 43,1 млн т (+5,6%), зерна – 28,4 млн т (рост в 1,7 раза), черных металлов – 21,4 млн т (+6,5%), минеральных удобрений – 13,6 млн т (+15,0%), грузов на паромах – 7,7 млн т (+30,2%), лесных грузов – 4,4 млн т (+8,3%) и металлолома – 4,2 млн т (+31,4%). Объём перевалки руды сократился до 5,8 млн т (-15,0%) и цветных металлов – до 3,0 млн т (-14,1%).

Объём перевалки наливных грузов вырос до 305,7 млн т (+0,2%), в том числе: сырой нефти – 173,8 млн т (-8,7%), нефтепродуктов – 117,4 млн т (+14,9%) и сжиженного газа – 11,1 млн т (+11,9%).

Экспортных грузов перегружено 453,3 млн т, что на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 40,3 млн т (-4,9%), транзитных – 43,7 млн т (+2,1%), каботажных – 34,1 млн. т (+4,3%).

В частности, морские порты Дальневосточного бассейна увеличили перевалку грузов до 149,7 млн. т (+13,5%), их них сухогрузов – до 89,7 млн т (+17,9%),  наливных грузов – до 60,0 млн т (+7,4%). Увеличили грузооборот порты Восточный до 53,3 млн т (+20,8%), Ванино – до 24,0 млн т (+11,0%), Находка – до 19,3 млн т (+15,9%), Пригородное – до 14,6 млн т (+0,3%), Владивосток - до 14,2 млн т (+6,5%), Де-Кастри – до 7,3 млн т (+15,1%) и Посьет – до 6,2 млн т (+20,6%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По данным федерального пресс-центра «Перепись-2010»
Теги: морские порты  итоги 



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