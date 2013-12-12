Дальневосточная авиакомпания "Аврора" взяла еще один Боинг в аренду

Авиакомпания "Аврора" (создана на базе авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа") приобрела в аренду Boeing-737-500. Это третий самолет такого типа в парке авиаперевозчика.

В приобретенном самолете - 10 мест бизнес-класса и 101 место в экономическом.

Новое воздушное судно, ранее эксплуатировавшееся за рубежом, "Аврора" задействует на международных и региональных воздушных линиях.

Ранее "Аврора" сообщила, что получила два Airbus 319. К концу 2014 года во флоте компании будет насчитываться семь таких воздушных судов.

До этого парк воздушных судов "Сахалинских авиатрасс" состоял из двух Boeing-737-500, двух Boeing-737-200, четырех Bombardier Dash 8-300 и двух Dash 8-200.

ОАО "Авиакомпания "Аврора" создано по поручению главы российского правительства на базе двух дальневосточных перевозчиков - ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" и ОАО "Владивосток Авиа", которые с 2011 года входят в группу "Аэрофлот".

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий САВЕЛЬЕВ сообщал, что создание авиакомпании "Аврора" предусматривает, что 51% акций перевозчика достанутся "Аэрофлоту", а оставшиеся 49% будут переданы Сахалинской области.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.