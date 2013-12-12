Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайцы ждут аукциона на разработку месторождения серебра в Магаданской области
Роснедра 29 января 2014 года выставят на торги Кунаревскую перспективную площадь в Магаданской области, располагающую ресурсами серебра, меди, железа, цинка, свинца, кадмия и германия.
Суммарные прогнозные ресурсы площади (Р1+Р2+Р3) составляют около 14,3 тыс. тонн серебра, 4,225 млн тонн цинка, 605 тыс. тонн свинца, 1,3 млн тонн меди, 374,6 тыс. тонн железа, 15 тыс. тонн кадмия и 63 тонн германия. Начальная цена - 28,12 млн рублей.
Интерес к этому месторождению ранее проявляла Китайская международная инженерно-строительная компания цветной металлургии (China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., NFC), подписавшая в сентябре с Магаданской областью договор о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU.
Новости тематики
- Приморье станет газовым хабом
- "Газпром" продолжает активную реализацию масштабных восточных проектов
- В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов
- МАЙНЕКС Дальний Восток снова соберется в Магадане
- "Газпром трансгаз Томск" получил премию Правительства РФ в области качества
- Хабаровск обеспечит регион каменной ватой
- Добыча угля на Сахалине в 2014 году увеличилась на 17%
- Россия рассчитывает удвоить экспорт сжиженного газа в Японию
- На Чукотке к концу 2014 года ожидается рост добычи золота на 22%
- В Хабаровском крае оловорудному месторождению обещают захватывающие перспективы
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники