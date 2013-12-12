Китайцы ждут аукциона на разработку месторождения серебра в Магаданской области

Роснедра 29 января 2014 года выставят на торги Кунаревскую перспективную площадь в Магаданской области, располагающую ресурсами серебра, меди, железа, цинка, свинца, кадмия и германия.

Суммарные прогнозные ресурсы площади (Р1+Р2+Р3) составляют около 14,3 тыс. тонн серебра, 4,225 млн тонн цинка, 605 тыс. тонн свинца, 1,3 млн тонн меди, 374,6 тыс. тонн железа, 15 тыс. тонн кадмия и 63 тонн германия. Начальная цена - 28,12 млн рублей.

Интерес к этому месторождению ранее проявляла Китайская международная инженерно-строительная компания цветной металлургии (China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., NFC), подписавшая в сентябре с Магаданской областью договор о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU.