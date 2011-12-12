Урожай сои в регионах ДФО побил все рекорды

Урожай сои 2011 года в ДФО не изменил основного тренда отрасли, стабильно демонстрировавшей рост практически по всем ее основным показателям: площади посевов, объемов производства, урожайности.

И если прошлый год был рекордным практически в каждом из четырех соевых субъектов ДВ, то нынешний сбор бобовой культуры превзошел все предыдущие рекорды. Особенно впечатляет динамика Амурской области. В 2010 году регион-лидер отрасли получил около 550 тыс. тонн урожая сои, в этом году итоговая цифра выросла до 830 тыс. тонн. Небольшой рост есть и в Приморском крае, где на итогах года сказались неблагоприятные погодные условия. Несмотря на определенные потери урожая, край сумел поднять показатель полученной сои с прошлогодних 135 тыс. тонн до 140 тыс. в нынешнем году. Еврейская автономная область, по темпам роста буквально следующая за лидером, довела свою цифру с 80 до 100 тыс. тонн. Хабаровский край – наиболее бедный пахотными площадями – все же поднял свой урожай с 11,1 тыс. тонн до 13 тыс.

Время крупных проектов

Как бы ни оценивался Дальний Восток с точки зрения рисков для сельского хозяйства, очевидно, что в регионах округа стратегическая отрасль растениеводства имеет очень хорошие перспективы. Результаты последних лет позволили ДФО инициировать идею создания соевого кластера на Дальнем Востоке. Ведь не секрет, что этого продукта в нашем регионе производится более 70% от общего объема российской сои. Потребить весь полученный урожай даже при наличии таких крупных переработчиков, как масложиркомбинаты и птицефабрики, округ сегодня не в состоянии.

Например, потребности самого крупного потребителя Амурской области «Амурагроцентра» находятся в пределах 240-250 тыс. тонн, еще один потребитель – Иркутский масложиркомбинат –вывозит порядка 100-150 тыс. тонн. По нынешнему урожаю это только половина объема полученной в области сои. Конечно, амурскую сою закупает и соседний Хабаровский край, но его перерабатывающие предприятия потребляют в общей сложности 101 тыс. тонн. Немногим больше потребление в Приморском крае. Впрочем, этот регион в состоянии обеспечить потребности местных переработчиков собственным сырьем.

Тем не менее пока, по словам специалистов амурского минсельхоза, проблемы сбыта, в принципе, остро не ощущаются. Ведь растет не только производство сои, но и ее потребление. Амурскую сою активно вывозят прежде всего регионы, расположенные западнее области – вплоть до Калининграда. Кроме того, многочисленные мелкие местные производители экструдированной сои реализуют ее в качестве кормов для животноводства, причем не только в собственной области. Но в перспективе регион может столкнуться с проблемой поиска рынков сбыта. Ведь если в 2011 году в Амурской области соей было засеяно 563 тыс. га, то на следующий год местные специалисты рассчитывают приблизить общее количество гектаров к 1 млн.

В этой ситуации соя может реально стать точкой роста не только сельского хозяйства, но и экономики регионов. Известно, что ее производство является высокорентабельным. Как заявил в СМИ полпред Президента России в ДФО Виктор ИШАЕВ, «чтобы была рентабельность, даже нулевая, достаточно с одного гектара собрать 6 центнеров, а у нас 12, 18 и даже 25 центнеров с гектара собирают». К тому же практика ее продажи такова, что в сезон, когда цены наиболее низки, сельхозпредприятия продают ее ровно столько, сколько необходимо для расчета с кредитными учреждениями. А значительная часть сои все же реализуется по более высоким ценам в течение года. Например, в той же Амурской области осенью сою продают по 10 руб. за кг, но к весне ее цена, как правило, поднимается до 14 руб. Кстати, именно поэтому пока широкого распространения не получил экспорт этого продукта. По словам директора «АНК Холдинг» Павла ИНЮТОЧКИНА, цена на сою в России сегодня соответствует мировой. При прочих условиях продавать ее в России более привлекательно.

Пока идея создания дальневосточного кластера только озвучена. В то же время регионы уже разрабатывают собственные проекты развития отрасли в соответствии с принятой в этом году федеральной программой развития производства и переработки сои. В Амурской области создан свой проект соевого кластера, объединяющего несколько программ развития: от увеличения производства сырья и создания новых мощностей по его переработке до развития животноводства с обеспечением его качественными местными кормами. В проекте также имеется программа развития социальной сферы села.

Как сообщили в минсельхозе Амурской области, проект по созданию кластера включает в себя ряд инвестиционных проектов по глубокой переработке сои. В Белогорске скоро появится второй в области перерабатывающий завод, одним из инвесторов строительства которого станет действующее предприятие «Амурагроцентр». «Этот крупнейший переработчик долго ждал, когда область нарастит достаточно объемов производства сои, чтобы выйти на такой проект развития, – говорит Елена РОМАНОВА, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности амурского минсельхоза. – Запуск нового завода позволит предприятию увеличить объемы перерабатываемой сои до 500 тыс. тонн».

Очевидно, столь масштабный проект, как соевый кластер, создаст более благоприятные условия для развития животноводства в области. Уже в этом году было завезено 2680 голов племенного крупного рогатого скота как молочной, так и мясной породы. На следующий год область планирует завоз еще порядка 7 тыс. голов. Создаваемая кормовая база позволит содержать такое поголовье. Да и сами растениеводы пока хоть и довольно осторожно отнеслись к идее проекта, в целом неплохо оценивают свои возможные перспективы в связи с будущим кластером.

«Для нас интересна конечная цена, – говорит Павел Инюточкин, – если переработчики не будут тянуть одеяло на себя и сохранят привлекательную для нас цену, то мы вполне готовы к сотрудничеству в рамках кластера. При нормальных партнерских отношениях кластер для нас – это прежде всего снижение коммерческих рисков».

Ограниченный рынок

Собственно, Амурский проект по созданию соевого кластера не единственный в ДФО. Свой проект разрабатывает и Еврейская автономная область. Этот субъект ДВ, активно наращивавший в последние годы объемы производства сои, оказался в наименее выгодном положении в сравнении с соседними соевыми регионами. Область практически не имеет перерабатывающих мощностей, разве что единственное небольшое предприятие в Ленинском районе, но объемы его переработки принципиально не меняют картину сбыта для сельхозпроизводителей. В тоже время проект по организации глубокой переработки мог бы способствовать более интенсивному росту производства, но вот найти инвесторов под этот проект область не может уже достаточно долго. В результате полученный в этом году урожай хозяйства не могут реализовать по привлекательной для себя цене. Как сообщили в Управлении сельского хозяйства области, основные покупатели – хабаровский и иркутский масложиркомбинаты – предлагают цену 9 руб. за кг, что явно не устраивает сельхозпроизводителей. Пока они предпочитают подержать сою до весенних цен.

Впрочем, что значит «держать цену до весны», очень хорошо знают хозяйства в Приморском крае, когда крупнейший переработчик находит продавцов за пределами региона и даже заграницей. Приморье – пожалуй, единственный регион, который не стремится создавать кластерные проекты. Программы развития, в том числе глубокой переработки, есть у местного масложиркомбината «Приморская соя». Но эти программы пока остаются внутренними проектами конкретного переработчика. Именно от них в первую очередь зависят возможности сбыта продукции хозяйствами на месте. Однако сам масложиркомбинат в 2011 году закупил около половины необходимых объемов сои в Амурской области. Как объяснили на предприятии, сотрудничество с амурскими продавцами выгодно хотя бы потому, что за те же деньги комбинат может приобрести более качественную продукцию. В результате для приморских хозяйств рынок сбыта в крае сократился.

При этом вывести сою на рынки за пределы Приморья достаточно сложно. В крае действуют карантинные ограничения, и многие сельхозпроизводители вынуждены соглашаться на ценовые условия масложиркомбината. Проблема ценовых соглашений с переработчиками для Приморья не менее болезненна, чем для других территорий. Кроме того, ситуацию осложняет более отдаленное географическое положение. Фактически край оказывается замкнутым на себе регионом-потребителем, которому конкурировать с таким гигантом, как более близкая к основным покупателям Амурская область, почти невозможно.

В этой ситуации предложение полпреда Президента РФ в ДФО о создании масштабного соевого кластера Дальнего Востока, позволяющего выработать единую ценовую политику при последующем выходе на рынок, в том числе зарубежных стран, вероятно, позволило бы прежде всего Приморью преодолеть некоторую замкнутость положения. Впрочем, судьба этого проекта представляется довольно туманной. Пока же реальные дела по развитию производства и переработки сои очевидны только в Амурской области. Этот регион и определяет ситуацию на российском соевом рынке.

Елена Абашева, «Дальневосточный капитал» .