На Дальнем Востоке для тепличных хозяйств вовсе нетепличные условия

Крупнейшее тепличное хозяйство Дальнего Востока ДЭМ «Приморье», расположенное во Владивостоке, в этом году прекратило производство овощей. Ни один из 18,5 гектара предприятия не был в сезон засажен традиционными культурами – огурцами, помидорами, зеленью. Для Приморского края эта потеря составила почти половину от общего количества гектаров, задействованных в производстве овощей закрытого грунта.

Оставшиеся в регионе два тепличных хозяйства – ОПХ «Дальневосточное» с 15 гектарами и ДЭМ «Лазурный» с 6 гектарами – хоть и имеют в общей сложности довольно большие по нынешнем меркам площади, восполнить потери явно не смогут. Овощной рынок края ждут нынешней зимой заметные перемены не в пользу отечественного производителя.

Что это может значить для рынка всего Дальневосточного федерального округа, можно судить по общему количеству оставшихся тепличных гектаров в огромном регионе. На Сахалине работает тепличное хозяйство, имеющее 9,5 га площади, в Амурской области – 6 га, на Чукотке – 1,2 га, в остальных – Республике Саха (Якутия), Магаданской области – имеются теплицы площадью менее 1 га. В Хабаровском крае и на Камчатке производства овощей закрытого грунта практически нет. Исключение может составить частный сектор, но ни один субъект ДВ не владеет информацией о масштабах такого производства. Хотя очевидно, что объемы эти настолько небольшие, что ситуацию на рынке не меняют.

При таком раскладе Приморский край все последние годы был фактически центром производства овощей закрытого грунта в ДФО. Его продукция продавалась на всех дальневосточных территориях, за исключением разве что Якутии, куда поставки сдерживались транспортными тарифами. Но даже при таком огромном спросе избежать устойчивой тенденции последних лет в отрасли краю не удалось. За последние три года закрылись тепличные хозяйства в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске–Камчатском. Теперь список дополнил Владивосток.

Причина закрытия производства зимних овощей при всех региональных различиях в каждом конкретном случае остается неизменно одной и той же: энерго – и теплозатратное производство при существующей конъюнктуре цен на овощном рынке не приносит тех доходов, которые позволили бы предприятию развивать производство. «Собственник финансово подтвердил убытки», – пояснили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края причину закрытия предприятия.

Впрочем, ситуация в Приморском крае оставляет многие вопросы без ответов. Все-таки в регионе работало до недавнего времени три тепличных хозяйства, два из которых расположены не в черте города с дорогостоящей землей. Они вполне успешно продолжают свою производственную деятельность и даже имеют определенные планы развития. Убытки постигли только теплицы, расположенные в самом Владивостоке. И сейчас вместо проектов их модернизации приморской столице, очевидно, стоит ожидать совсем другие варианты использования этой земли. А пока готовность заполнить освободившуюся нишу в Приморье продемонстрировали китайские производители с их быстровозводимыми теплицами и государственными программами поддержки этой работы на российской земле.

Переломить эту тенденцию способна только модернизация производства, считают специалисты. Но этот процесс пока слишком медленно продвигается. Тем не менее практика дальневосточных тепличных хозяйств показала, что удерживают рентабельность на необходимом уровне только те предприятия, которые сумели провести ее хотя бы частично. В ДЭМ «Приморье», например, в структуре себестоимости производства 70% составляли затраты на тепло. Этот показатель оказался значительно выше, чем в других дальневосточных регионах, даже северных.

«Работаем мы в основном на советской технологической базе, – говорит директор чукотского предприятия МПБМР Овощная фабрика «Росинка» Галина ЮХИМЧУК. – Но проведены работы, которые позволяют экономить немалые средства. В 2006 году из местного бюджета были выделены средства на замену системы досвечивания растений. Вместо старых ртутных ламп на 6 кВт мы установили в том же году лампы фирмы «Рефлакс». Эти лампы окупили себя в первый же год. Затраты на теплоэнергию, к сожалению, составляют около 40% от общей доли затрат на производство. С 2008 года фабрика получает субсидию на частичное возмещение затрат на тепло – и электроэнергию. Предприятие наше муниципальное и на сегодняшний день платежеспособно. В 2011 году фабрике выделены целевые средства на приобретение сотового поликарбоната для замены стекла на одной из зимних теплиц, т.е. для дальнейшей модернизации производства, а значит, для уменьшения теплопотерь. Стабильно предприятие производит в пределах 60 тонн разных овощей и около 9 тыс. штук цветов».

Еще дальше в модернизации производства ушел сахалинский совхоз «Тепличный». В этом году предприятие построило собственную газовую котельную. По словам заместителя директора Елены БУТКОВОЙ, ожидаемая экономия составит существенные суммы. Пока неизвестна стоимость газа для котельной, но руководители хозяйства рассчитывают, что затраты на тепло сократятся в три раза. Впрочем, если все же газ окажется заметно дороже и эти расходы уменьшатся только в два раза, экономия составит более 40 млн рублей в год.

Сегодня совхоз «Тепличный» обходится вообще без дотаций на тепло, при этом предприятие, проводя модернизацию, последние четыре года работает совсем без убытков. Доля затрат на тепло в себестоимости производства в среднем по всем теплицам, работающим по разным технологиям, составляет 33%. При этом урожайность в современных блочных теплицах, сберегающих тепло, работающих к тому же по высокоэффективной малообъемной технологии, уже доходит до 60 кг с кв. м.

Пока в ДФО использование газа в тепличном хозяйстве на Сахалине является своего рода прецедентом. Неплохо оценивают перспективы в связи с появлением газа и возможностью его использования для новых теплиц и в Хабаровском крае. В минсельхозе региона пока не смогли назвать ни одного конкретного проекта строительства подобного предприятия, тем не менее интерес к этому производству чиновники отметили.

Не менее перспективно производство овощей зимой и на Камчатке. Этот регион вообще находится в особых природных условиях. Термальные источники позволяют обходиться предприятиям без затрат на тепло, оплачивая разве что бурение скважины и подачу воды. Сама же вода, имеющая изначально температуру 70-80 градусов, до теплиц, по расчетам специалистов, доходит с температурой 50 градусов, что создает необходимые условия для созревания овощей. Впрочем, у этой ситуации есть и обратная сторона: там, где источники, всегда много снега, что требует дополнительных затрат. Именно поэтому чиновники регионального минсельхоза считают, что без поддержки государства возродить производство овощей очень сложно. Сейчас Камчатка готовит региональную программу развития овощеводства закрытого грунта.

Наиболее туманными пока остаются перспективы Магаданской области. Единственная небольшая теплица в регионе не является круглогодичной. Слишком высокая стоимость тепла привела к тому, что в наиболее холодные месяцы ее не используют. В области в принципе нет даже планов создания современного тепличного хозяйства. По словам чиновников, курирующих отрасль, интерес со стороны бизнеса к этому производству отсутствует.

В особых условиях работает Октемский тепличный комбинат в Якутии. Предприятие, учредителем которого стало Агентство по завозу грузов при правительстве республики, оказалось практически без господдержки. В то же время комбинат уже три года сотрудничает с Якутским НИИ сельского хозяйства, испытывая на своих площадях высокоурожайные овощные гибриды, рекомендованные учеными. По словам главного агронома-технолога Алены ЛУКИНОЙ, предприятие использует малообъемную технологию, капельный полив и другие современные технологические способы выращивания, но производство овощей ограничено 3 тоннами продукции в год. Такие объемы, естественно, остаются почти незаметными для рынка.

Возможности строительства новых теплиц обсуждаются и в Приморье. По словам председателя комитета по продовольствию и природопользованию Законодательного Собрания края Сергея СИДОРЕНКО, сейчас на имя губернатора готовится докладная записка с предложениями по развитию отрасли. Но, как признают овощеводы, восполнить потерянные объемы будет непросто. Желающих инвестировать в производство не появляется, поэтому на строительство нового хозяйства с нуля, очевидно, рассчитывать не приходится. Наиболее разумный вариант, по мнению специалистов, все же сводится к расширению производства на имеющейся базе.

Впрочем, и тут пока нет конкретных намерений. По словам директора хозяйства ДЭМ «Лазурный» Натальи ДУБОВЦЕВОЙ, для введения в производство одного гектара современной теплицы потребуется около 70 млн рублей. Если, конечно, вводить сразу три гектара, то стоимость каждого будет заметно снижена, но в любом случае такой проект обойдется предприятию в сумму, которую оно зарабатывает за год. Высока цена этого вопроса и для ОПХ «Дальневосточное». Привлекательность инвестиционных проектов, очевидно, может повысить региональная программа развития отрасли. По крайней мере, решений на этот счет сейчас ждут овощеводы Приморья.

Елена Абашева, «Дальневосточный капитал» .