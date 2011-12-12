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Договора о платном образовании могут быть застрахованы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на обязательном страховании договоров о платном образовании в РФ, об этом заявил глава Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ.
Как сообщается на сайте ведомства, данное предложение связано с большим количеством нарушений на российском рынке образовательных услуг, для борьбы с которыми усилий Рособрнадзора уже недостаточно. «Он не в состоянии проследить за таким огромным количеством вузов – каким образом набираются студенты на платной основе и как соблюдаются эти платные образовательные договоры», - отметил чиновник.
Тимофей Нижегородцев также отметил «огромное количество нарушений» на рынке образовательных услуг в России. Например, зачастую образовательные услуги оказываются по тем направлениям, которые не аккредитованы, но при этом людям обещают диплом государственного образца. Кроме того, в учебных учреждениях встречаются расхождения между тем, что обещается в договоре с точки зрения преподавательского состава, материально-технической базы, и тем, что есть на самом деле.
Предложение ФАС России заключается в том, чтобы привлечь к контролю за предоставлением платных образовательных услуг еще и страховщиков. Они-то при страховании и установят, «есть ли государственная аккредитация у этой организации, справедливо ли учебное заведение обещает диплом государственного образца», а также «есть ли материально-техническая база, заключены ли договоры с преподавателями». «В этом смысле страхование при платных образовательных услугах мы воспринимаем как совершенно необходимую вещь, без которой «опрозрачить» рынок невозможно», - заявил Тимофей Нижегородцев.
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