Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Застройщиков обяжут страховать ответственность перед дольщиками на сумму квартиры
В Госдуме будет рассмотрен законопроект, согласно которому застройщики в обязательном порядке должны страховать ответственность за уход от обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Законопроект разработан членом комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием АКСАКОВЫМ. Он сообщил, что предложение уже одобрено комиссией Совета Федерации по жилищной политике и ЖКХ.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на весенней сессии. Если новый законопроект будет принят депутатами, застройщик будет вынужден страховать свой риск в пользу участника долевого строительства, а минимальная сумма страховой выплаты будет равняться сумме денежных средств, внесенных участником долевого строительства.
Новости тематики
- Страховщики считают наводнение на Дальнем Востоке одним из самых дорогостоящих
- На Дальнем Востоке страховщики начали работать по "большой воде"
- На Дальнем Востоке региональных страховщиков становится меньше
- Страховые компании уже наелись убытков
- Страхование нужно всем!
- Жизнь россиянина подорожает
- Владельцам недвижимости предложат вернуться в социализм
- Хозяевам вредных производств навяжут повышенную страховку
- Владельцам недвижимости грозит обязательная страховка
- Страховщики опасаются, что расширение защиты прав потребителей подорвет рынок
Новости раздела
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке