Застройщиков обяжут страховать ответственность перед дольщиками на сумму квартиры

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, согласно которому застройщики в обязательном порядке должны страховать ответственность за уход от обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Законопроект разработан членом комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием АКСАКОВЫМ. Он сообщил, что предложение уже одобрено комиссией Совета Федерации по жилищной политике и ЖКХ.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на весенней сессии. Если новый законопроект будет принят депутатами, застройщик будет вынужден страховать свой риск в пользу участника долевого строительства, а минимальная сумма страховой выплаты будет равняться сумме денежных средств, внесенных участником долевого строительства.