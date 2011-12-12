Рынок страхования просел

Влияние кризиса на страховую индустрию оказалось более разрушительным, чем предполагалось. Приморский рынок не избежал общероссийских тенденций, принесших снижение сборов премий.

"Прошедший год был для страховщиков очень тяжелым, - считает директор Дальневосточного филиала компании "Согаз" Юрий ШАТОВ, - и помимо незначительных изменений общих показателей на рынке происходят заметные качественные. Рынок классического страхования сокращается, оказавшись без поддержки банковского канала продаж, как одного из основных источников роста последних двух лет. Общие суммы премий по страхованию имущества и личному (кроме страхования жизни) страхованию сократились до уровня 2007 г.".

В Приморье, в отличие от других регионов Дальнего Востока, в прошлом году падение премий по добровольному страхованию составило 10%. Компании в общей сложности недотянули в сборах до уровня докризисного года порядка 500 млн руб., а если учесть добровольное перестрахование, то цифра эта увеличивается до 12,7%. Тенденция падения была и в выплатах: в целом они снизились на 5,9%, при этом соотношение выплат к премиям составило 41,3%.

"Крупные брендовые страховые компании пока не теряют в премиях за счет перераспределения клиентов, - говорит Юрий Шатов, - однако каждая вторая страховая компания по итогам 2009 г. имеет убыточный страховой бизнес". Наиболее сложная ситуация в мелких московских и региональных компаниях. Регионалы не выдерживают конкуренции и уходят с рынка из-за того, что не имеют возможности сглаживать убыточность за счет географической диверсификации портфеля, как это делают крупные федеральные страховщики. В итоге в прошлом году с приморского рынка ушли три компании - "Маяк", "Приморье" и "Рос-Гарант".

В результате происходит дальнейшее укрупнение страховых групп и скупка региональных страховщиков наиболее сильными участниками рынка. Собственно эта тенденция не в кризис возникла, но именно кризисная ситуация сделала более отчетливой ее черты. Для местных компаний, число которых на рынке на начало после кризисного года сократилось до 13, остается не так много шансов для выживания. Ситуацию существенно могут усложнить грядущие изменения законодательства, предполагающие повышение размера уставного капитала компаний. Собственно региональные страховщики согласны с необходимостью повышения капитализации и надежности компаний, но выдержать это условие смогут далеко не все.

В этой ситуации регионалы видят для себя два пути сохранения своего присутствия на рынке: либо создание альянсов на региональном уровне, либо слияние с федеральными компаниями. По словам заместителя начальника отдела страхования компании "Защита Паллада" Валерии МАКАРЕНКО, региональный альянс при всех преимуществах альтернативного варианта все же более предпочтителен. "Представление о регионе в крупных компаниях, управляемых из далекого центра, не совсем объективное. А полномочий у филиалов все же меньше, чем у местных компаний. А ведь именно местные компании в наибольшей степени адаптированы к региональным условиям", - считает страховщик.

Тем не менее прогнозы на текущий год, несмотря на незначительное оживление рынка, все же не самые оптимистичные. Депрессия массового потребления понемногу начинает проходить, полагают участники рынка, но предприятия по-прежнему считают каждый рубль. К тому же некоторые сегменты страхования просто просели из-за резкого сокращения рынка, например, автострахования.

В то же время крупным федеральным игрокам потенциал Приморья позволяет неплохо оценивать перспективы. Связаны они в первую очередь с реализацией крупных инвестиционных программ. Правда, эти страховые возможности, как правило, малодоступны регионалам - их доля рынка в целом явно сокращается. Фактически приморский страховой рынок постепенно переходит в руки федеральных компаний.