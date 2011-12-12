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Государственная политика тормозит развитие рынка страхования грузоперевозок
Рынок страхования грузоперевозок в Приморье хоть и находится в начальной стадии развития, ежегодно демонстрировал динамику роста. При этом основная доля страхования, в отличие от западных регионов страны, приходится на морской и железнодорожный транспорт. Автотранспорт, хоть и является самым рискованным видом транспорта, в страховании представлен в меньшей степени. Игроки рынка объясняют эту особенность приморского рынка отсутствием разветвленной сети дорог, как в европейской части России, и возможностью быстрой доставки по трассе Владивосток-Хабаровск.
В то же время перспективы рынка страхования грузоперевозок эксперты оценивают достаточно высоко. По крайней мере, в мировой практике грузоперевозки страхуют в 80% случаев. В нашей стране этот показатель пока недотягивает и до 35%. Тем более общее снижение объемов в последний год на самом рынке грузоперевозок привело к существенному сокращению сделок в этом сегменте страхового рынка. Причем повлиял на это снижение далеко не только кризис, заставивший перевозчиков экономить свои бюджеты.
"Динамичное развитие этого рынка в докризисное время было связано с интенсивным импортом автотранспорта и дальнейшей его транспортировкой на запад России по железной дороге, - говорит директор отдела страхования грузов СК "Дальакфес" Сергей РАКУТА. - После известных изменений с ввозными пошлинами объемы страхования грузовых перевозок на этом направлении сократились практически до нулевой отметки. Что касается страхования грузов на морских перевозках на о.Сахалин, Камчатку, Магадан, то заметного снижения объема страхования на этих направлениях не произошло, по крайней мере в нашей компании. С лесным экспортом тоже произошла незадача: раньше перевозки лесных грузов морем интенсивно страховались, сегодня страховать нечего, поскольку после действий нашего правительства в отношении лесодобывающих компаний основные импортеры леса через порты Дальнего Востока - Япония и Китай переключились на импорт леса из США".
Собственно страховых компаний, специализирующихся на страховании грузов и их перевозках, в Приморье не существует. Поэтому в целом падение на этом рынке не выходит за рамки общего снижения страхования. Ощутили его острее, пожалуй, те компании, в портфеле которых доля страхования этого вида оказалась существенной. Один из лидеров страхования перевозок грузов по железной дороге - компания "ДальЖАСО", например, сократила объемы по этому виду до 10%, тогда как до кризиса эта доля составляла 40%.
"Около 30-40% страхового портфеля в прежние годы составляли договоры страхования лесных грузов в нашей компании, - говорит директор Владивостокского филиала ОАО "Дальлесстрах" Павел ЩЕРБАКОВ. - После введения запрета на вывоз необработанной древесины объемы, конечно, снизились. Но в целом сдерживающим фактором является неразвитость страхования ответственности перевозчиков, что обусловлено также несовершенством законодательства РФ. Поэтому у неискушенных грузовладельцев до сих пор не сложилось ясного представления, кто и в каких случаях несет ответственность за груз и как минимизировать затраты, связанные с процессом перевозки. Более грамотно к этим вопросам подходят крупные транспортные и логистические компании. Но дальневосточный рынок транспортных услуг пока еще очень мал для того, чтобы можно было говорить о каких-либо технологиях в страховании. В основном это классическое страхование, основанное на стандартных схемах. Как правило, выигрывает тот страховщик, который смог грамотно предоставить свои услуги и предложил минимальный тариф".
Тарифы в этом виде страхования всегда были одними из самых низких, но это не снижало интерес страховщиков к данному виду страхования. Они всегда относили эти сделки к наиболее выгодным, поскольку страховые случаи были все же редкостью. Собственно поэтому и демпинг, оказавшийся в кризис способом привлечения клиентов, для рынка страхования грузоперевозок не оставил тех последствий, с которыми столкнулись другие рынки.
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